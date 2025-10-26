Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

Ma ei ole viimasel ajal vist midagi nii badass'i kui Maria Kapajeva palja ülakeha ja äralõigatud rindadega pilt Eesti kunstimaastikul näinudki! Või mis Eesti, üldse! See eneseteadlik pilk, meikimata nägu ning uhkus, millega kunstnik status quo'le oma tõenäoliselt teistele häirivalt mõjuvat keha hoiab ja vaatamiseks eksponeerib. Justkui sedastades: jah, ka selline võib naine olla! Ja tõepoolest – võibki. Tänapäeva tradwife'ide, pardi-musisuude, Kardashianide kehtestatud esteetika ajastul on tõeliselt värskendav näha taolist keskmist sõrme patriarhaadi ja kapitalismi kehtestatud ilustandar­dite pihta.

Kapajeva on alati olnud sotsiaalselt tundlik kunstnik, kes asetab ennast oma kunsti keskmesse, olgu selleks siis tema enda segarahvuse või kvääridentiteedi uurimine, naiseks olemise võlud ja valud, maailmas prevaleerivad sõjad ning selle kõige mõtestamine kunstniku vastutuse perspektiivist lähtuvalt. Mille eest vastutab kunstnik, küsib ta iga oma teose või näitusega. Ning tõepoolest, mille eest siis? Kas kunstil kui sellisel on üldse mingit mõtet kaasa rääkida ühiskonna teemadel, poliitilistel ning poleemilistel? Kapajeva (ja mina) leiame, et jah! Kuigi kunstnikul ei peaks lasuma vastutus maailma muuta ning selleks tal õigupoolest vahendeid ning sümboolset kapitali (tihti) ka pole, leian, et looja võiks mõtestada ning kontekstualiseerida oma tegevust ühiskonda struktureerivate jõujoonte raames. Seada neid jõujooni kahtluse alla, pakkuda võimalikke ja jätkusuutlikumaid alternatiive olemasolevate ja juurdunud kahjulike asemele. Ning teha seda nii rajult või poeetiliselt või rajupoeetiliselt kui iganes kehahing tahab!

Šelda Puķīte kureeritud "Neist ilma jäädes saab minust tervik" mahub ära ühele stuudiokorteri-suurusele pinnale. Sõltumata sellest on Tartus Aparaadi­tehases Kogo galeriis ilmale kogemiseks-uudistamiseks avatud näitusel väga lai teemadering: naised ja vananemine, menopaus, vähk, kvääridentiteet, stigmad, mis on seotud eelkõige vananeva naise keha mõtestamisega nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil. Kapajeva on alati olnud julge kunstnik, aga nii julgena pole mina teda veel näinud. Muidugi võiks kirjutada arvustuses, et mis stiilis tööd on ja mida kõike näidatakse, aga tegelikult tahaksin ma lihtsalt kirjutada nii: Maria, su kunst teeb mulle haiget. Ja samal ajal on see ka võimestav. Vabastav.

Töid vaadates tuli meelde, kuidas ema rääkis mulle kunagi oma menopausi kogemusest, sellest, kui valus ja kurnav oli see üleminek talle olnud, kuidas ta enam ei saanud aru, kes ta on, kuidas ta korraga tundis nii väga selgelt, et teda pole enam ühiskonna silmis olemas. Et ta on nähtamatu. Ja kuidas teadmatus sellest, kes ta pärast menopausi on, tegi valu. Suurt valu. Mäletan, et kuulasin ema omamoodi hämminguga – esiteks ei teadnud-tajunud ma üldse, et ta oli end aastate eest sedasi tundnud, pealtnäha oli kõik justkui korras. Ma isegi ei mäleta, mis seda vestlust ajendas, kust see algas ning kuidas selle valusa teemani lõpuks hargnes, aga tunne oli tol korral, nagu oleks emal üks suur valutulv (mulle nähtamatu) tammi tagant vabaks lastud. Huvitav, kui paljudel naistel oleks rääkida sarnaselt kulgev lugu kehas toimuvatest olulistest ja rasketest muutustest, mida on isegi oma tütardega raske teemaks võtta?