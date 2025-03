Tehnoloogilise kunsti talu Maajaama näitus "Metsikud bitid" muutub triennaaliks

"Metsikud bitid" on võtnud suuna, et muutuda triennaaliks. 2024. aasta näitusel, mis toimus tehnoloogilise kunsti talu Maajaam ümbruses maastikul, käis ligi 7000 külastajat. Näitus sai kiidusõnu nii rohkearvuliselt publikult kui ka kunstikriitikutelt, kes tõid selle esile oma aasta parimate elamuste nimekirjades.

Aasta algus on toonud Maajaamale ja näitusele mitmeid tunnustusi – Otepää vald tunnustas näitust "Aasta kunstitegu" preemiaga, Eesti Kultuuriministeerium premeeris Maajaama aasta kultuurikorraldaja tiitli ja Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital komisjon pidas Maajaama selleaastase peapreemia vääriliseks.

"Meil on suur heameel, et "Metsikud bitid" on pälvinud nii kunstikogukonna kui ka laiema publiku tähelepanu. Need tunnustused annavad meile kindlust, et selline eksperimentaalne ja keskkonnaga dialoogi pidav kunst on oluline. Samal ajal on see ka tõuge edasi liikumiseks – triennaaliks muutumisega soovime olla kohtumispaigaks kunstnikele, teadlastele ja külastajatele, edendades arutelu tehnoloogia rolli üle meid ümbritsevas maailmas." kommenteeris Maajaama üks eestvedajaid Mari-Liis Rebane.

Triennaalina jätkava "Metsikute bittide" järgmine näitus on planeeritud 2027. aasta suveks. Maajaam kuulutas välja ka esimese rahvusvahelise konkursi, leidmaks teoseid näitusele, mis uurib looduse, tehnoloogia ja inimestevaheliste suhete ristumiskohti. Konkursiga otsitakse installatsioone, sekkumisi või protsessipõhiseid töid, mis sobiksid loodusmaastikule.

Valitud teosed valmivad Maajaamas kuni kolmenädalase residentuurilaagri jooksul. Oodatud on nii uute kohaspetsiifiliste teoste ideed kui ka varem tehtud teosed, mis sobituvad näituse teemaga ja mida saab kohandada erinevatesse keskkondadesse. Ühte valitud projektidest eksponeeritakse lisaks Maajaamale ka Soomes, Põhja-Pohjanmaal.

Kokku kuulutatakse kaks konkurssi ja esimese konkursi tähtaeg on 24. märts 2025. Osalema on oodatud nii eesti kui väliskunstnikud. Väljavalitud projektide honorar on 3000 eurot, projekti tehniline eelarve on kuni 5000 eurot.