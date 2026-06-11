Maajaama "Metsikute bittide" satelliitnäitus jõuab Põhja-Soome

Art Ii biennaal on kümnendat korda toimuv keskkonna- ja kohaspetsiifilise kunsti biennaal Ii vallas, umbes 35 kilomeetrit Oulust põhja pool. Sel aastal tehakse koostööd Eesti residentuurikeskusega Maajaam ja nende tehnoloogilise kunsti näitusega "Metsikud bitid".

2026. aasta Art Ii biennaali teemaks on solastalgia – ängistav tunne, segu leinast ja nostalgiast, mida inimene kogeb, kui tuttav keskkond kliimamuutuste või inimtegevuse mõjul märkimisväärselt muutub. Juubeliaasta biennaal toob publikuni 13 kohaspetsiifilist kunstiteost, mis mõtestavad muutuva keskkonna ja maastiku kaudu inimese ja looduse suhteid, põhjamaist identiteeti ning paigakuuluvust. Biennaal on osa Euroopa kultuuripealinn Oulu 2026 põhiprogrammist.

"Metsikute bittide" programmist on Art Ii biennaalil väljas kolm teost. Saksa kunstnikeduo Heidundgriessi installatsioon "Üles-alla", mida Eesti publik nägi tunamullu Maajaamas, kujutab tehiskaski meenutavaid liikuvaid vorme. Lisaks esitlevad biennaalil uusi teoseid Eesti kunstnik Ivar Veermäe ning Taani-Saksa kunstnikeduo August Honoré ja Tobias Zimmer. Nende teosed jõuavad Eesti publikuni 2027. aasta suvel Maajaamas toimuval "Metsikute bittide" triennaalil.

Maajaama eestvedaja Mari-Liis Rebane usub, et tänavune koostöö laiendab oluliselt senist keskkonnakunsti käsitlust.

"Koostöö Art Ii biennaaliga loob võimaluse tuua kokku keskkonnakunst, tehnoloogia ja uurimuspõhine loometöö. "Metsikute bittide" kunstnikud käsitlevad looduse ja tehnoloogia põimumist viisil, mis aitab märgata keskkonnamuutusi ning mõtestada inimese rolli kiiresti muutuvas maailmas," sõnas Rebane.

Art Ii biennaali näitus toimub Ii jõe kaldal asuvas keskkonnakunsti pargis, Kulttuurikauppila kunstikeskuses ja Ii rahvamajas ning jääb avatuks 31. juulini.