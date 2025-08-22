Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

Tartus Kogo galeriis on avatud poola kunstniku Paweł Matyszewski isikunäitus "Ajutised kehad", mis uurib igimuutuva maailma ilu ja haprust.

Näituse kuraator on Šelda Puķīte ning see toimub koostöös Varssavi galeriiga Le Guern.

"Oleme lähipiirkonna galeriidega mitmeid aastaid näitusi vahetanud – 2022. aastal Turus asuva galeriiga Titanik, eelmisel aastal Kim?-iga Riias ja seekord Varssavis tegutseva galeriiga Le Guern," rääkis Šelda Puķīte, näituse "Ajutised kehad" kuraator ning Kogo galerii näituseprogrammijuht ja rahvusvaheliste projektide juht.

"Sedalaadi näitusevahetused suurendavad ühelt poolt Eesti kunstnike piirkondlikku nähtavust, teisalt toovad need kohaliku publikuni väliskunstnikke, kelle loominguga muidu ei pruugiks kohtuda; ja need vahetused tuletavad meelde, et oluliselt viljakam on teha koostööd kui võistelda," lisas Puķīte.

Paweł Matyszewski on Poola kunstnik ja aednik. Ta omandas 2009. aastal magistrikraadi cum laude Poznańi Kunstiakadeemia maalikunsti teaduskonnas. 2021. aastal kaitses ta doktorikraadi interdistsiplinaarsete uuringute alal Poznańi Kunstiülikooli multimeediakommunikatsiooni teaduskonnas. Tema isikunäitused on olnud Arsenali galeriis Bialystokis, Biala galeriis Lublinis, Piekary galeriis Poznańis ja Balti kaasaegse kunsti galeriis Ustkas. Kunstniku töid on eksponeeritud ka arvukatel rühmanäitustel Poolas ja mitmel pool mujal. Ta on pälvinud mitmeid auhindu ja stipendiume, sealhulgas Poola kultuuri- ja rahvuspärandiministeeriumi stipendiumi ning kunstiauhindu Bielska Jesieni maalibiennaalil ja biennaalil "Fish Eye".

Matyszewski loomeprotsessi võib kirjeldada frankensteinilikuna, kuna ta püüab pidevalt luua kujutluspilte uutest organismidest, lõigates lahti ja traageldades kokku erinevaid taimede ja inimeste kehaosi. Kõik tema teostes on ühendatud omavaheliste suhete sulamiks, mis rõhutab liikide vastastikust seotust.

"Ajutised kehad" on avatud 27. septembrini.