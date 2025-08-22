X!

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

Kunst
Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga
Vaata galeriid
21 pilti
Kunst

Tartus Kogo galeriis on avatud poola kunstniku Paweł Matyszewski isikunäitus "Ajutised kehad", mis uurib igimuutuva maailma ilu ja haprust.

Näituse kuraator on Šelda Puķīte ning see toimub koostöös Varssavi galeriiga Le Guern.

"Oleme lähipiirkonna galeriidega mitmeid aastaid näitusi vahetanud – 2022. aastal Turus asuva galeriiga Titanik, eelmisel aastal Kim?-iga Riias ja seekord Varssavis tegutseva galeriiga Le Guern," rääkis Šelda Puķīte, näituse "Ajutised kehad" kuraator ning Kogo galerii näituseprogrammijuht ja rahvusvaheliste projektide juht.

"Sedalaadi näitusevahetused suurendavad ühelt poolt Eesti kunstnike piirkondlikku nähtavust, teisalt toovad need kohaliku publikuni väliskunstnikke, kelle loominguga muidu ei pruugiks kohtuda; ja need vahetused tuletavad meelde, et oluliselt viljakam on teha koostööd kui võistelda," lisas Puķīte.

Paweł Matyszewski on Poola kunstnik ja aednik. Ta omandas 2009. aastal magistrikraadi cum laude Poznańi Kunstiakadeemia maalikunsti teaduskonnas. 2021. aastal kaitses ta doktorikraadi interdistsiplinaarsete uuringute alal Poznańi Kunstiülikooli multimeediakommunikatsiooni teaduskonnas. Tema isikunäitused on olnud Arsenali galeriis Bialystokis, Biala galeriis Lublinis, Piekary galeriis Poznańis ja Balti kaasaegse kunsti galeriis Ustkas. Kunstniku töid on eksponeeritud ka arvukatel rühmanäitustel Poolas ja mitmel pool mujal. Ta on pälvinud mitmeid auhindu ja stipendiume, sealhulgas Poola kultuuri- ja rahvuspärandiministeeriumi stipendiumi ning kunstiauhindu Bielska Jesieni maalibiennaalil ja biennaalil "Fish Eye".

Matyszewski loomeprotsessi võib kirjeldada frankensteinilikuna, kuna ta püüab pidevalt luua kujutluspilte uutest organismidest, lõigates lahti ja traageldades kokku erinevaid taimede ja inimeste kehaosi. Kõik tema teostes on ühendatud omavaheliste suhete sulamiks, mis rõhutab liikide vastastikust seotust.

"Ajutised kehad" on avatud 27. septembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:32

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

17:14

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

16:22

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

15:54

Galerii: avapaugu saanud Saal Biennaalil jõuab publiku ette 12 lavastust

14:18

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

09:35

Arvustus. "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

21.08

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.08

Maria Kallastu: ma proovin võimalikult vähe muusikat kuulata

21.08

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

14:18

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

21.08

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

21.08

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

20.08

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

09:35

Arvustus. "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo