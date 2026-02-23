Eesti muusikaturu fookuspäeval vaadeldakse rahvusvahelist edu ja uue suurhalli võimalikkust

4. märtsil toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis (ETK) Eesti muusikaturu fookuspäev. Kuuendat korda aset leidval muusikavaldkonna aastasündmusel analüüsitakse Eesti muusikaturu ärimudeleid ja juhtimiskultuuri, sihte kodus ja võõrsil ning kaardistatakse noorte muutuvaid eelistusi ja publiku kuulamisharjumusi.

Fookuspäeva avavad kell 10.00 kõnedega kultuuriminister Heidy Purga, Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Demelemester. Järgnevas avapaneelis küsitleb valdkond Postimehe peatoimetaja asetäitja Heili Sibritsa modereerimisel tegevpoliitikuid põletavatel teemadel. Juttu tuleb nii uue suurhalli rajamise võimalustest kui ka valdkonna arengut toetavast maksupoliitikast.

"Elluäratatud Linnahall ja uus multifunktsionaalne suurhall ei ole vaid muusikavaldkonna unistused, need elavdaksid ettevõtlust ja tõstaksid Eesti ning Tallinna atraktiivsust," kommenteerib fookuspäeva peakorraldaja, TMW juht ja muusikaettevõtja Helen Sildna.

"Ülejäänud Euroopaga sarnane kontserdipiletite käibemaks võimaldaks meil muusikaturuna püsida rahvusvahelises konkurentsis. Muusikavaldkond on Eesti edu nimel pingutanud ning valmis seda profilt ja ambitsioonikalt jätkama. Kõiki neid teemasid plaanime valdkonnaga arutada."

Paneel "Suur lava ei kuku sülle: kuidas ehitatakse artisti edu?" keskendub Eesti muusikute teekonnale suurtele lavadele, käsitledes muuhulgas ambitsioonide, sitke töö ja võimaluste vahelist tasakaalu. Kogemusi jagavad teiste seas Night Tapesi manager Britt Randma ning Eesti Laulu peaprodutsent ja Eurovisiooni Eesti delegatsiooni juht Riin Vann.

Vestlusring "Armastan, ei armasta: millist muusikaelu noored tahavad?" uurib noorte eelistusi loojate ja tarbijatena ning ka seda, miks osa digipõlvkonnast otsib eneseväljendust provokatsioonis. Arutlejate seas on muusikud Eik ja Säm ning "Noored ja Näljased" artistitandem Lotey & Kenneth.

Kes ja kuidas otsustab aga, millisest artistist saab uudis ja millisest nähtus ning kuidas peab traditsiooniline meedia sammu ühismeedia lühivormide tempoga? Seda lahkavad teiste seas tele- ja raadioajakirjanik Anu Välba ning EMEA aasta muusikaajakirjaniku tiitlit püüdev Aleksander Algo.

Võrgustiku European Music Exporters Exchange uuringute koordinaatori Virgo Sillamaa ettekanne "Kutsumus või kaup? Rahvusvahelise edu erinevad tõlgendusraamid", analüüsib muusikaekspordi ja kultuuridiplomaatia tähendusi väikeriigi tingimustes. Järgnev paneel võtab luubi alla Eesti muusika ekspordi edulood — Pärdi juubeliaasta tulemustest kuni meie laulukirjutajate tegudeni popitööstuses.

Live Nation Eesti peapromootor Eva Palm ning Jazzkaare tegevjuht ja peaprodutsent Eva Saar analüüsivad oma ettevõtmiste ärimudeleid. Regionaalse muusikaelu korraldajate vaadet esindavad Pärnu kultuurielu veduri Kai Tarmula modereerimisel teiste seas Konguta Rahvamaja juhataja Meelis Külaots, festivali I Land Sound peakorraldaja Paap Uspenski ja Station Narva Ro-Ro klubi programmi koordineeriv Boriss Medvežnikov.

Läbipõlemise ennetamisest ja toetavast juhtimiskultuurist räägivad psühholoog ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelma, tervisejuhtimise ja ärikorralduse taustaga Eesti Kontserdi juht Eha Pank, laulja ja loomeettevõtja Hanna-Liina Võsa ning hiljuti Paavli Kultuuriklubi juhtimisest taandunud Roman Demtšenko.

Üritus leiab aset koostöös samal õhtul Unibet Arenal toimuva Eesti muusikaettevõtluse auhinnagalaga (EMEA), kus tunnustatakse möödunud aasta jooksul silma paistnud muusikavaldkonna ettevõtteid ja isikuid.