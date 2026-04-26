Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

Jazzkaare avapäev tõi publiku ette meeleolukad kontserdid. Von Krahlis kõlas Mingo Rajandi "Lady Sapiens", Fotografiskas säras Prantsuse jazzi uue põlvkonna täht, tromboonimängija Robinson Khoury oma kõige värskema projektiga MŸA ja oma esimeselt autorialbumilt "Himmelberget" esitas lugusid Erki Pärnoja.

Jazzkaare avakontserdil kõlas Von Krahlis Mingo Rajandi "Lady Sapiens". Kord unenäolise rännakuna, teisel hetkel aga võimsa feministliku avaldusena kõlanud teos tõi nähtavale naise mitmetahulise olemuse. Uudisteose Eesti esiettekandel osalesid koos Rajandiga suurepärased muusikud Maarja Nuut ja Regina Udod Eestist ning Eugénie Defraigne Belgiast.

Fotografiskas säras Prantsuse jazzi uue põlvkonna täht, tromboonimängija Robinson Khoury oma kõige värskema projektiga MŸA. Lähis-Ida mõjutustega muusika, kus kohtusid inimhääl, tromboon ja elektroonika, tõi saali puupüsti muusikahuvilisi täis.

Koos Erki Pärnojaga oli tema esimese autorialbumi "Hjimmelbergeti" 10. sünnipäeva tulnud tähistama Von Krahli saali täis rahvast. Pärnojaga koos musitseerisid ta head partnerid Ulrik Ording trummidel, Jonas Kaarnamets kitarridel ja Patrik Grundstörm bassil.

Õhtu lõpetas energiast pulbitsev koosseis Henri Paul Puki eestvedamisel, tehes kummarduse varalahkunud hip-hopi geeniusele J Dillale.