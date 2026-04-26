Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

Jazzkaare avapäev tõi publiku ette meeleolukad kontserdid. Von Krahlis kõlas Mingo Rajandi "Lady Sapiens", Fotografiskas säras Prantsuse jazzi uue põlvkonna täht, tromboonimängija Robinson Khoury oma kõige värskema projektiga MŸA ja oma esimeselt autorialbumilt "Himmelberget" esitas lugusid Erki Pärnoja.

Jazzkaare avakontserdil kõlas Von Krahlis Mingo Rajandi "Lady Sapiens". Kord unenäolise rännakuna, teisel hetkel aga võimsa feministliku avaldusena kõlanud teos tõi nähtavale naise mitmetahulise olemuse. Uudisteose Eesti esiettekandel osalesid koos Rajandiga suurepärased muusikud Maarja Nuut ja Regina Udod Eestist ning Eugénie Defraigne Belgiast.

Fotografiskas säras Prantsuse jazzi uue põlvkonna täht, tromboonimängija Robinson Khoury oma kõige värskema projektiga MŸA. Lähis-Ida mõjutustega muusika, kus kohtusid inimhääl, tromboon ja elektroonika, tõi saali puupüsti muusikahuvilisi täis. 

Koos Erki Pärnojaga oli tema esimese autorialbumi "Hjimmelbergeti" 10. sünnipäeva tulnud tähistama Von Krahli saali täis rahvast. Pärnojaga koos musitseerisid ta head partnerid Ulrik Ording trummidel, Jonas Kaarnamets kitarridel ja Patrik Grundstörm bassil.

Õhtu lõpetas energiast pulbitsev koosseis Henri Paul Puki eestvedamisel, tehes kummarduse varalahkunud hip-hopi geeniusele J Dillale.

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

13:32

Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

11:20

Koreograaf Eveli Ojasaar soololavastusest: häbi on väga füüsiline nähtus

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

09:05

Arvustus. Elu, making of

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

25.04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

25.04

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Mõnel on oma rada"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

25.04

Hetked väljaspool olulist tegevust. Intervjuu Jim Jarmuschiga

24.04

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

24.04

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

19.07

In memoriam Jörgen Liik

24.04

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

