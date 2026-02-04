X!

Jazzkaar avalikustas festivali põhiprogrammi

Muusika
Donny McCaslin
Donny McCaslin Autor/allikas: Jazzkaar
Muusika

Tänavu 37. korda toimub Jazzkaare kavas on üle 35 kontserdi esinejatega 15 riigist.

"Jazzkaar rõõmustab muusikasõpru väga erilise programmiga, kus jazz'i kõrgpilotaaži kõrval saab nautida kirglikku flamenkot, bossanoovat, tangot, hiphopi või retrokava," ütles Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

"Tähistamata ei jää ka maailma jazz'i enim mõjutanud muusiku Miles Davise 100. sünniaastapäev. Erilisi maiuspalu pakuvad meie oma rahvusvahelisel haardega muusikud Kadri Voorand, Villu Veski, Erki Pärnoja ja Kirke Karja," lisas ta.

25. aprillist kuni 2. maini toimuval festivalil astuvad üles jazz'ist, soul'ist ja hiphopist mõjutatud Moses Yoofee Trio, Prantsuse jazz'i uue põlvkonna täht Robinson Khoury Mya, Saksamaa minimalistlik elektroonik ja pianist Martin Roth ning Eesti Jazziauhindadel kõlab Bianca Rantala värske teos "Gigil Marathon", mis kirjutatud spetsiaalselt UMO Helsinki Jazz Orchestrale ja harpedžimängija Valter Soosalule.

Lisaks veel saksofonist Donny McCaslin, kes andis oma panuse David Bowie viimase albumi valmimisele, Brasiilia laulja, laulukirjutaja ja multiinstrumentalist Zé Ibarra ning Washingtonist pärit muusik ja räppar Oddisee & Good Compny Band.

Varem on Jazzkaare tänavusse programmi välja kuulutatud Bill Frisell, Kneebody, Kennedi Administration ning peaesineja Jordan Rakei.

Jazzkaare avakontserdil esitletakse Mingo Rajandi uudisteost "Lady Sapiens", mis vaatleb naise rolli ja naiselikkuse kontseptsiooni kiviaja prisma kaudu. Kadri Voorand tutvustab Jazzkaarel oma peagi ilmuvat uut albumit "Songs to Hold You" ning temaga liituvad laval ka Mihkel Mälgand ja Puuluup. Ühel laval saavad kokku ka Anne Veski ja Lexsoul Dancemahine.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

