Jazzkaare tasuta kontsertide päeval astuvad üles Antonio Tensuro, Alika ja Mari Jürjens

26. aprillil toimub kell 11-19 Tallinnas Telliskivis jazzkaare tasuta kontsertide päev, kus päeva jooksul astuvad üles nii alles alustavad tegijada kui ka juba tuntud artistid.

"Jazzkaare kontserdisaalid on sel päeval avatud kõigile muusikasõpradele ja pühapäevas uitajatele. Päeva jooksul kõlavad nii eestikeelsed laulud, funk ja fusion, prantsuse klassika kui ka värske omalooming, õhtu lõpetab aga filmilikult õhuline ja mõnusalt jazzilik Antonio Tensuro Bänd," sõnas Jazzkaare programmi manager ja produtsent Birgit Krullo.

Päev algab Fotografiskas Laulustuudio Laulumarjad laululaste ja Mari Jürjensi kontserdiga, kus kõlavad Jürjensi kaunid eestikeelsed laulud autori enda ning noorte solistide, duettide ja ansamblite esituses.

F-hoone Mustas saalis pannakse tasuta kontsertide päeval püsti MUBA lava, kus astuvad üles Tallinna Muusika- ja Balletikoolis õppivad muusikud oma esimeste bändidega.

Põhja Konna terrassil toob päikese välja funk- ja fusion-võngetega MUBA Bigband Goes Lettuce – 25-pealine koosseis, kes teeb kummarduse 1992. aastal USAs loodud funk-instrumentaalkollektiivile Lettuce. Lisaks bigbändi noortele muusikutele kuuleb laval ka üllatussoliste. Seadete autor ja dirigent on Karl Madis Pennar.

Rebecca Kontus toob oma Édith Piafi portreekontserdiga Fotografiskasse Pariisi hõngu. Kavas "Hymne à l'amour" kõlavad Piafi ajatuks saanud laulud, nende seas "La vie en rose" ja "Non, je ne regrette rien". Rebeccaga koos loovad meeleolu Tiit Kalluste akordionil ja Taavo Remmel kontrabassil.

Pärastlõunal astub Stella Soomlaisi stuudiopoes üles Alika, kes astub üles koos kitarrist Markus Nurmsaarega. Kontserti kavas on Alika omalooming.

Von Krahli baaris astub üles Créa Pop-Up koor, kuhu on oodatud kõik inimesed. Koos tehakse lihtsaid hääle-, rütmi- ja improvisatsiooniharjutusi ning õpitakse selgeks üks lugu. Sünnib hetkekoor, kus keskendutakse kuulamisele, üksteise toetamisele ja ühise kõla loomisele. Juhendajad on Maria Väli ja Susanna Aleksandra Veldi, kitarril Karl Madis Pennar.

Fotografiskas astub üles ka Sten-Olle & nii edasi, kus laval on Sten-Olle Moldau, Tõnu Tubli, Martin-Eero Kõresaar, Jaan-Eerik Aardam, Simone Minn ja Markus Bachmann.

Tasuta kontsertide päeva lõpetab Fotografiskas Antonio Tensuro Bänd, kelle muusika on jazzilik, filmilik ja retrohõngulise idamaise varjundiga. Laval on Artur Leppik, Siim Sõmer, Oliver Kaljula, Kaur Einasto, Mattias Tirmaste ja Kristjan Tenso.

Lisaks kontsertidele saab päeva jooksul külastada plaaditurgu Jazzkaare infopunktis, võtta osa Telliskivi Loomelinnaku tuurist ning astuda sisse Pamela audiobaari kuulamisklubisse "Jazzkaare plaadiriiul".

Festival Jazzkaar toimub 25. aprillist 2. maini üle Eesti.