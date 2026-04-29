Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

Jazzkaare kevadise festivali raames esineb palju erinevaid põnevaid artiste džässi žanri laiast muusikaspektrist.

Manchesterist pärit Mica Millar esineb Eestis teist korda. Kolm aastat tagasi astus ta sel samal, Von Krahli laval üles Tallinn Music Weekil kui suhteliselt uus ja tundmatu artist.

Tänaseks on ta tegemas kiiret tähelendu. Ta on esinenud paljude mainekate muusikutega koos ning tema debüütalbum "Heaven Knows" võeti hästi vastu nii kriitikute kui ka publiku poolt.

Juunis ilmub Millari teine stuudioalbum, millest Jazzkaare publik saab osa juba täna. Tähelepanelik muusikasõber tunneb taustalauljana ära eestlase Grettel Killingu.

"Ma esitan täna õhtul uusi laule oma uuelt albumilt, mis ilmub 5. juunil. Esitame esimest korda publikule mu uut singlit, mis ilmub ametlikult homme. Selle nimi on "A Little More Time For Love". See on väga põnev ja üsna närvesööv. Olen oma eelmise albumi lugusid mänginud neli aastat, nii et harjud sellega ära. Uue plaadi ja uute lugudega esmakordselt välja tulla teeb ärevaks, aga teisalt, olen väga põnevil ja tõesti ootan juba, et oma uut muusikat kuulajatega jagada," ütles muusik Mica Millar.

"Ma elan Tallinna ja Manchesteri vahel. Kolisin kümme aastat tagasi Manchesteri, et õppida koolis Royal College of Music, tegin seal popmuusika erialal kraadi. Millar on ka Manchesterist pärit. Muusikaliselt on ta hästi lahe kombinatsioon erinevatest stiilidest, et temas on natuke džässi, natuke gosplit, natuke poppi ja souli. Eelmisel aastal esinesime Londonis Hyde Pargis, paar aastat tagasi olime kolm õhtut Royal Albert Hallis, meil on palju põnevaid esinemisi olnud ja nüüd, kui uus album välja tuleb, saame loodetavasti Euroopas ka rohkem tuuritada," ütles Grettel Killing.