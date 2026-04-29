Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

Von Krahli laval astub 29. aprilli hilisõhtul üles UK-s aasta soul-artisti tiitliga pärjatud Mica Millar oma bändiga, mille ridadesse kuulub ka eestlane Grettel Killing. Millari sõnul on uue albumi esitlus väga närvesööv.

Jazzkaare kevadise festivali raames esineb palju erinevaid põnevaid artiste džässi žanri laiast muusikaspektrist.

Manchesterist pärit Mica Millar esineb Eestis teist korda. Kolm aastat tagasi astus ta sel samal, Von Krahli laval üles Tallinn Music Weekil kui suhteliselt uus ja tundmatu artist.

Tänaseks on ta tegemas kiiret tähelendu. Ta on esinenud paljude mainekate muusikutega koos ning tema debüütalbum "Heaven Knows" võeti hästi vastu nii kriitikute kui ka publiku poolt.

Juunis ilmub Millari teine stuudioalbum, millest Jazzkaare publik saab osa juba täna. Tähelepanelik muusikasõber tunneb taustalauljana ära eestlase Grettel Killingu.

"Ma esitan täna õhtul uusi laule oma uuelt albumilt, mis ilmub 5. juunil. Esitame esimest korda publikule mu uut singlit, mis ilmub ametlikult homme. Selle nimi on "A Little More Time For Love". See on väga põnev ja üsna närvesööv. Olen oma eelmise albumi lugusid mänginud neli aastat, nii et harjud sellega ära. Uue plaadi ja uute lugudega esmakordselt välja tulla teeb ärevaks, aga teisalt, olen väga põnevil ja tõesti ootan juba, et oma uut muusikat kuulajatega jagada," ütles muusik Mica Millar.

"Ma elan Tallinna ja Manchesteri vahel. Kolisin kümme aastat tagasi Manchesteri, et õppida koolis Royal College of Music, tegin seal popmuusika erialal kraadi. Millar on ka Manchesterist pärit. Muusikaliselt on ta hästi lahe kombinatsioon erinevatest stiilidest, et temas on natuke džässi, natuke gosplit, natuke poppi ja souli. Eelmisel aastal esinesime Londonis Hyde Pargis, paar aastat tagasi olime kolm õhtut Royal Albert Hallis, meil on palju põnevaid esinemisi olnud ja nüüd, kui uus album välja tuleb, saame loodetavasti Euroopas ka rohkem tuuritada," ütles Grettel Killing.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Värsked artiklid

19:02

18:55

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

18:55

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

17:06

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

15:15

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

11:27

Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

10:14

Eneli Järs: Kanuti Gildi Saal on nüüd suureks saanud, aga jääb hingelt nooreks ja tooreks

LOETUMAD

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

28.04

Suri väliseesti keeleteadlane Jaan Puhvel

28.04

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

