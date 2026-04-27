Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

Frisell on plaadifirmade ECM ja Blue Note üks märgilisemaid artiste, keda hinnatakse nii jazz-muusikute, levimuusikuste kui avangardistide seas. Muusikaliselt liikleb Frisell folgi, bluusi, roki, jazz'i ja klassika vahel.

Autori või kaasautorina on Frisell ära märgitud 85 albumil ning tema pillimängu kuuleb enam kui sajal albumil. Sealhulgas Elvis Costello, Marianne Faithfulli, Keith Richardsi, Brian Eno, Lou Reedi ja Stingi plaatidel.

Koos Friselliga astus Tallinnas üles vioolamängija Eyvind Kang – Friselli mentor ja sõber. Hinnatud vioolamängija tööde nimekiri ei ole vähem muljetavaldav. Lisaks sooloalbumitele on ta kaasa teinud Sun City Girlsi, Secret Chiefsi, Blonde Redheadi, Robin Holcombi, Laurie Andersoni ja Sunn O))) muusikas.

Jazzkaar kestab 2. maini.