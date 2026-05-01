Galerii: aasta jazz-muusiku tiitliga pärjati Maria Faust

Eesti jazziauhinnad 2026
30. aprilli õhtul tunnustasid festival Jazzkaar ja Eesti Jazzliit aasta jazz-muusik 2026 tiitliga Maria Fausti, aasta jazz'i-heliloojaks valiti Mingo Rajandi.

Eesti Jazziauhindu jagati 20. korda ning tiitleid anti välja kuues kategoorias.

Aasta jazz-muusik 2026 tiitli pälvis Maria Faust, kel on selja taga karjääri viljakaimad aastad ning kes on oma loomingu poolest hinnatud jazz'is, avant-garde'is, third stream jazz'is, improvisatsioonilises muusikas ja teistes alternatiivsetes stiilides.

Noore jazzitalendi auhinna sai saksofonist ja helilooja Nikita Korzoun, kes hoiab oma loomingus au sees just traditsioonilist jazzi. Noorele eale vaatamata on ta koostööd teinud nii Eesti kui ka välismaa jazzimaastiku tipptegijatega.

 Aasta jazz'i-helilooja on helilooja, kontrabassimängija, mitmete ansamblite juht ja interdistsiplinaarsete projektide eestvedaja Mingo Rajandi, kes otsib oma loominguga julgelt ühisosa viimistletud kompositsioonide ja improvisatsiooni vahel, põimides sekka žanripiiride kompamist ja eri kunstiliikidega eksperimenteerimist.

 Aasta jazz-ansambli tiitliga pärjati 14-liikmelist kollektiivi Rahel Talts Ensemble, millel on tänaseks ilmunud kaks albumit "Power of Thought" (2022) ja "New and Familiar" (2025). Pianist ja helilooja Rahel Talts on üks Eesti džässmuusika tõusvatest tähtedest, kes on viimastel aastatel olnud muusikaliselt aktiivne nii Taanis, Leedus, Eestis kui ka paljudes teistes Euroopa riikides.

 Aasta jazz'i-edendajaks tituleeriti Ivi Rausi-Haavasalu, kelle panus ulatub nii Eesti Jazzliidu juhtimisse kui ka noore põlvkonna kasvatamisse Tallinna Muusika- ja Balletikoolis ja rütmimuusika hariduse edendamisse laiemalt.

Delfi Kultuuri publiku lemmikuks hääletasid muusikasõbrad pianistist helilooja Kairiin Kuke, kes on aktiivne osaleja Eesti muusikamaastiku kirjutades viimase kahe aasta jooksul hulgaliselt omaloomingulist muusikat ning kellelt on lähitulevikus oodata ka debüütalbumit.

Toimetaja: Annika Remmel

