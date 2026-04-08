Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

Raadio Tallinna muusikatoimetaja ja saatejuht Maian Kärmas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Selgunud on Eesti Jazziauhindade nominendid. Teiste seas pälvis aasta jazz'i-edendaja kategoorias nominatsiooni Raadio Tallinn.

Eesti Jazzliit ja Jazzkaar tunnustavad juba 20. korda Eesti jazz'i-elu silmapaistvamaid tegijaid. Laureaadid kuulutatakse välja 30. aprillil kell 18 Von Krahli laval enne Bianca Rantala, Valter Soosalu ja Umo Helsinki Jazz Orchestra kontserti "Gigil Marathon".

Eesti Jazziauhindade eesmärk on tunnustada meie aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid jazz'i-valdkonna tegijaid ning tuua esile neid, kes hoiavad siinse jazz'i-elu elava ja mitmekesisena. Juubeliaastal antakse välja tunnustused kuues kategoorias: aasta jazz-muusik, noor jazz'i-talent, aasta jazz'i-edendaja, aasta jazz-ansambel, aasta jazz'i-helilooja ja publiku lemmik.

Aasta jazz-muusiku tiitlile kandideerivad bassist ja helilooja Mingo Rajandi, kitarrist Ain Agan, pianist ja helilooja Rahel Talts, laulja ja laulukirjutaja Anett Tamm ning saksofonist, helilooja ja improvisaator Maria Faust.

Noore jazz'i-talendi finalistid on pianist Lisanne Pappel, saksofonist Nikita Korzoun, pianist Kairiin Kukk, trummar Marten Männa ja kitarrist Richard Raun.

Aasta jazz-ansambli kategoorias on nomineeritud Maria Faust Sacrum Facere, Rahel Talts Ensemble, Joel Remmel Trio, Rahel Talts Quartet ja Mingo Rajandi.

Aasta jazz'i-edendaja kategoorias tõstetakse esile neid, kelle töö loob jazz'ile püsivat pinda, kasvatab publikut ja avab uusi võimalusi nii muusikutele kui ka kuulajatele. Nomineeritud on Jaak Sooäär, Raadio Tallinn, Ivi Rausi-Haavasalu, Võru Kannel ja Heiki Kelp ning Viljandi kitarrifestival ja Ain Agan.

Aasta jazz'i-helilooja nominendid on Rahel Talts, Kristjan Randalu, Mingo Rajandi, Maria Faust ja Madis Muul.

Lisaks antakse välja koostöös Delfi kultuuriga publiku lemmiku tiitel. Selleks saavad kõik jazz'i-sõbrad hääletada Delfi kultuur veebilehel.

Toimetaja: Karmen Rebane

Müürilehe filmikriitikute konkursi teema on sel aastal keskkond

Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

Olev Muska avaldas albumi "My Mouth Sang / My Heart Sank"

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

Sirje Olesk: naiskirjanikud saavad ja võib-olla peavadki naiskogemusest kirjutama

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

Viimsi Artiumi uus näitus kutsub avastama märkide ja arhetüüpide salapärast keelt

Otse kell 17: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

