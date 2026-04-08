Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

Eesti Jazzliit ja Jazzkaar tunnustavad juba 20. korda Eesti jazz'i-elu silmapaistvamaid tegijaid. Laureaadid kuulutatakse välja 30. aprillil kell 18 Von Krahli laval enne Bianca Rantala, Valter Soosalu ja Umo Helsinki Jazz Orchestra kontserti "Gigil Marathon".

Eesti Jazziauhindade eesmärk on tunnustada meie aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid jazz'i-valdkonna tegijaid ning tuua esile neid, kes hoiavad siinse jazz'i-elu elava ja mitmekesisena. Juubeliaastal antakse välja tunnustused kuues kategoorias: aasta jazz-muusik, noor jazz'i-talent, aasta jazz'i-edendaja, aasta jazz-ansambel, aasta jazz'i-helilooja ja publiku lemmik.

Aasta jazz-muusiku tiitlile kandideerivad bassist ja helilooja Mingo Rajandi, kitarrist Ain Agan, pianist ja helilooja Rahel Talts, laulja ja laulukirjutaja Anett Tamm ning saksofonist, helilooja ja improvisaator Maria Faust.

Noore jazz'i-talendi finalistid on pianist Lisanne Pappel, saksofonist Nikita Korzoun, pianist Kairiin Kukk, trummar Marten Männa ja kitarrist Richard Raun.

Aasta jazz-ansambli kategoorias on nomineeritud Maria Faust Sacrum Facere, Rahel Talts Ensemble, Joel Remmel Trio, Rahel Talts Quartet ja Mingo Rajandi.

Aasta jazz'i-edendaja kategoorias tõstetakse esile neid, kelle töö loob jazz'ile püsivat pinda, kasvatab publikut ja avab uusi võimalusi nii muusikutele kui ka kuulajatele. Nomineeritud on Jaak Sooäär, Raadio Tallinn, Ivi Rausi-Haavasalu, Võru Kannel ja Heiki Kelp ning Viljandi kitarrifestival ja Ain Agan.

Aasta jazz'i-helilooja nominendid on Rahel Talts, Kristjan Randalu, Mingo Rajandi, Maria Faust ja Madis Muul.

Lisaks antakse välja koostöös Delfi kultuuriga publiku lemmiku tiitel. Selleks saavad kõik jazz'i-sõbrad hääletada Delfi kultuur veebilehel.