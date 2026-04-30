Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

Miles Davis sündis 26. mail Altonis Illinois osariigis. Trompetistist, heliloojast ja bändiliidrist sai enim jazz-muusikat mõjutanud artist 20. sajandil. Jazzkaarel võtab Davise muusikalise varamu luubi alla Los Angelesest pärit Eestis resideeruv trompetimängija Jason Hunter koos oma sekstetiga.

Hunteri sõnul tähistatakse Miles Davise sünniaastapäeva kõikjal maailmas. "Ma arvan, et muusikud laiemalt, kõik, kes on õppinud muusikat või jazz'i ja popmuusika ajalugu, tähistavad seda aastat. Väga tore on olnud jälle Miles Davise muusikat nii palju kuulata. See võttis enda alla väga suure osa minu noorusest. Kogu protsess on olnud väga nostalgiline ja inspireeriv," rääkis Hunter Klassikaraadiole.

Idee Miles Davise elu ja loomingu tähistamiseks tõi Hunteri juurde Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm. "See oli suur au," märkis Hunter. Kontserdil jälgitakse Davise kõla arengut 1950. aastate lüürilisest cool jazz'ist läbi modaalsete teoste ja elektroonilise fusion'i kuni julge eksperimentaalse ajajärguni, mis kujundas kaasaegset muusikat.

Hunteri esimene kohtumine Miles Davisega oli varajases teismeeas, kui talle kingiti sünnipäevaks Davise 1959. aasta album "Kind of Blue". "Olin just hakanud trompetit mängima. Sugulane kinkis mulle selle sünnipäevaks. Alguses ma seda eriti ei kuulanud, äkki ühe korra kuulasin. Esimese hooga ma ära ei armunud. Kuulasin sel ajal palju swingi ja big band'ide muusikat, millest kujunes ka minu arusaam jazz'ist. Mõned aastad hiljem panin plaadi uuesti mängima ja sain aru, kui oluline ja ilus see muusika on," meenutas ta.

"Davis on mänginud minu elus väga suurt rolli. Ilma tema muusikata mängiksid paljud jazz-muusikud midagi muud ja hoopis teistmoodi. Tema roll on suurem kui ühegi teise trompetimängija oma. Kuigi ma üritan kuulata ka teisi oma lemmikuid trompetiste, kellel kõigil on erinevaid asju pakkuda, aga Davisel ei olnud lihtsalt omamoodi lähenemine trompetimängule, vaid ka bändide koostamisele ja arranžeerimisele," rääkis Hunter.

"Kui ajad muutusid, siis muutus tema nendega koos. Tegelikult oli ta ka ajast ees ja võis muutuseid alustada, tuua jazz'is kaasa järgmise ajastu. Olgu selles siis free jazz või aeg, mil ta pani kokku oma Electric Bandi ning mängis 80-ndatel popi ja rokki. Ta muutis kaasaegset trompetimängu ja sealjuures muutis meie muusikakuulamise oskuseid," lisas ta.

Reedeõhtusel kontserdil saadavad Hunterit Aleksander Paal saksofonil ja flöödil, Allan Kaljaste saksofonil, Joel Remmel klaveril, Heikko Remmel bassil, Jussi Lehtonen trummidel, Meelis Sutt perkussioonidel ning Jaan Jaanson kitarril.