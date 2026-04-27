Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

Foto: ERR
Muusika

37. Jazzkaar on täie hooga käima läinud ja pakub mitmekesiseid muusikaelamusi nädala lõpuni. "Aktuaalne kaamera" võttis koos MUBA kooriga vastu ühe peaesinejatest, briti elektroonilise jazz-pop artisti Jordan Rakei.

Jazzkaar täidab pooleteise nädala jooksul õhtut kontsertprogrammiga, selle kõrval on oluline osa aga ka linnaruumikontsertidel. Tänane hommik algas näiteks kultuuriministeeriumis bluusipianist Rene Pauli esinemisega.

"Jazzkaare puhul on väga oluline olnud see, et nad on nende pikkade aastate jooksul suutnud värskust säilitada ja jõuda väga erinevate inimesteni. Meil jääks väga suur auk sisse Eesti kultuuri, kui Jazzkaart ei toimuks," sõnas kultuuriminister Heidy Purga.

Festivali avapäevadel on olnud juba mitmeid väljamüüdud kontserte ning kuigi Jazzkaar algas lumesajuga, siis usub festivali meeskond, et edasi läheb päikseliselt.

"Sellekevadise Jazzkaare märksõnadeks on Euroopa uued helid, väga ägedad esinejad Euroopa eri riikidest, ja ka USA legendid. Eile esines kitarrivirtuoos Bill Frisell, festivali lõpus astub lavale ka Donny Mccaslin. Lisaks ka eestlaste väga erilised uued kavad, lausa neli eestlaste plaadiesitlust," rääkis Jazzkaare tegevjuht Eva Saar.

Üks tänavuse festivali peaesinejaid on ka esmaspäeva õhtul Alexela kontserdimaja lavale astuv briti kaasaegse elektroonilise jazz-popi tegija Jordan Rakei, kelle võttis lennujaamas vastu MUBA koor.

"See on esimene kord, kui mulle on pärast pagasi kättesaamist laulud. See on hämmastav. Väga hea laulmine, väga hea arranžeering," ütles Rakei.

"Kuna ma ei ole varem Eestis käinud, siis kannan ette segu oma vanemast ja uuemast muusikast, et publik saaks tervikpildi sellest, mida ma teen," rääkis muusik esmaspäevaõhtusest Tallinna kontserdist.

Jazzkaar kestab 2. maini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:13

Viljandi linnavalitsus soovib kohalikule nukuteatrile uue omaniku leida

18:59

Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

18:39

Galerii: Jazzkaarel esines kitarrivirtuoos Bill Frisell

17:18

Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

14:57

Michael Jacksoni eluloofilm kogus avanädalavahetusel üle 15 000 vaataja

13:55

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

13:23

Keeleminutid. Sõnaveebis on koos eesti keele minevik, olevik ja tulevik

11:05

Eesti kaastoodetud film "Vesna" valiti Cannes'i filmifestivalile

10:51

Kitarrist Johannes Laas avaldas oma teise albumi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:55

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

26.04

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

26.04

Anu Põdra postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

26.04

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

10:09

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

10:28

Selgusid kirjandusajakirja Looming aastapreemiad

09:20

Arvustus. Kui enam ei jõua, aga jõuab ikka

14:58

Ardo Ran Varres: AI seab teatri- ja filmimuusikas kahtluse alla helilooja mõiste

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo