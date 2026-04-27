Jordan Rakei: mind ei ole kuskil niimoodi vastu võetud

37. Jazzkaar on täie hooga käima läinud ja pakub mitmekesiseid muusikaelamusi nädala lõpuni. "Aktuaalne kaamera" võttis koos MUBA kooriga vastu ühe peaesinejatest, briti elektroonilise jazz-pop artisti Jordan Rakei.

Jazzkaar täidab pooleteise nädala jooksul õhtut kontsertprogrammiga, selle kõrval on oluline osa aga ka linnaruumikontsertidel. Tänane hommik algas näiteks kultuuriministeeriumis bluusipianist Rene Pauli esinemisega.

"Jazzkaare puhul on väga oluline olnud see, et nad on nende pikkade aastate jooksul suutnud värskust säilitada ja jõuda väga erinevate inimesteni. Meil jääks väga suur auk sisse Eesti kultuuri, kui Jazzkaart ei toimuks," sõnas kultuuriminister Heidy Purga.

Festivali avapäevadel on olnud juba mitmeid väljamüüdud kontserte ning kuigi Jazzkaar algas lumesajuga, siis usub festivali meeskond, et edasi läheb päikseliselt.

"Sellekevadise Jazzkaare märksõnadeks on Euroopa uued helid, väga ägedad esinejad Euroopa eri riikidest, ja ka USA legendid. Eile esines kitarrivirtuoos Bill Frisell, festivali lõpus astub lavale ka Donny Mccaslin. Lisaks ka eestlaste väga erilised uued kavad, lausa neli eestlaste plaadiesitlust," rääkis Jazzkaare tegevjuht Eva Saar.

Üks tänavuse festivali peaesinejaid on ka esmaspäeva õhtul Alexela kontserdimaja lavale astuv briti kaasaegse elektroonilise jazz-popi tegija Jordan Rakei, kelle võttis lennujaamas vastu MUBA koor.

"See on esimene kord, kui mulle on pärast pagasi kättesaamist laulud. See on hämmastav. Väga hea laulmine, väga hea arranžeering," ütles Rakei.

"Kuna ma ei ole varem Eestis käinud, siis kannan ette segu oma vanemast ja uuemast muusikast, et publik saaks tervikpildi sellest, mida ma teen," rääkis muusik esmaspäevaõhtusest Tallinna kontserdist.

Jazzkaar kestab 2. maini.