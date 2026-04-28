Galerii: Alexela kontserdimajas astus üles Jazzkaare peaesineja Jordan Rakei

Londonis tegutseva laulja, multiinstrumentalisti ja produtsendi loomingus põimuvad soul, jazz, indie, kaasaegne popmuusika ning RnB. Praeguseks on Rakei avaldanud kuus albumit, nende seas "The Loop" (2024) ja kontsertalbum "Live From the Royal Albert Hall" (2025). Möödunud nädalal andis ta välja ka EP "Between Us"​, mis valmis koostöös ansambliga Jungle.

Tallinna astus Rakei üles triona, koos temaga olid lavale Florence Moore (basskitarr, süntesaatorid) ja Jim Macrae (trummid).​

Festival Jazzkaar kestab kuni 2. maini, lisaks Tallinnale toimuvad kontserdid üle Eesti teistes linnades.