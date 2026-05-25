Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

Taani elektroonilise muusika duo Laid Back alustas tegevust 1979. aastal, liikmed John Guldberg ja Tim Stahl mängisid enne seda juba koos kollektiivis Starbox Band. Esimese omanimelise albumini jõudis Laid Back 1981. aastal, suurema läbilöögi toonud "Sunshine Reggae" jõudis kuulate ette 1982. aastal. Bänd tegutseb aktiivselt siiani ja on enam kui 40 aasta jooksul avaldanud 16 albumit.

Laid Backi laulja John Guldberg sõnul on bändi muusika jõud alati peitunud lihtsuses. "Meie jaoks on kõige olulisem tunne. Kui loos on õige tunne, ei ole vaja seda üle seletada ega üle toota. Inimesed saavad sellest kohe aru – olenemata sellest, mis riigis nad elavad või mis keelt nad räägivad," sõnab Guldberg.

Ansambli liige Tim Stahl meenutas, et mõned nende suurimad hitid sündisid täiesti ootamatult.""Sunshine Reggae" ei olnud kunagi planeeritud hitiks. See oli meeleolu, hetk, atmosfäär. Mõnikord sünnivad parimad asjad siis, kui neid ei planeeri," sõnas Stahl.

"Meile on alati meeldinud esineda paikades, kus publik kohtub meie muusikaga justkui uuesti. Esimene kontsert uues riigis on alati eriline – sa ei tea täpselt, milline energia saalis tekib, aga just see teebki õhtu põnevaks," ütles Guldberg.

Tim Stahl lisab, et Tallinna kontserdil ei taheta pakkuda ainult muusikalist mälestuste õhtut. "Loomulikult tulevad lood, mida inimesed ootavad. Aga me ei taha, et see oleks lihtsalt minevikku vaatamine. Need laulud elavad edasi iga kord, kui neid laval mängime. Iga publik annab neile uue energia," ütles Stahl.