Lossi Trio: meile meeldib vabadus, mida originaalmuusika esitamine pakub

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Lossi Trio sai kokku Tartus, Heino Elleri nimelises muusikakoolis. Koolikaaslastena saime koos mängida nii tundides, eksamitel kui jämmidel, mida iga kuu korraldame. Kiiresti tekkis meil ühine klapp, mille tõttu esinesime triona esimest korda Jazzkaare linnaruumiprojektis. Pikkamööda tekkis huvi omaloomingu kirjutamise ja esitamise vastu ning siin me oleme – pooletunnist originaalmuusikat täis kava ette valmistamas!

Kuidas kirjeldate oma muusikat? Kas teie teosed jutustavad kindlaid lugusid või on need pigem meeleolud?

Meie teosed on pigem hetkeseisundid või meeleolud, mis on muusikasse pandud. Eks iga meeleolu taga peitub ka lugu, ent enim kasutame me oma muusikalisi oskusi, et edasi anda mingit seisundit, millest lugu on sündinud. Arvame, et nii on kuulajal tõsiselt hea muusikasse süüvida ja osa saada sellest, mida oma lugudega öelda tahame.

Kuidas teie looming sünnib? Mis teid inspireerib?

Meie bändi chat on täis demosid, mis ootavad, et nad terviklikuks teoseks saaks. Kui keegi meist uue materjali prooviruumi toob, sünnivad lood läbi kõigi panuse. Igaüks vastutab oma osa eest. Põrgatame vastastikku ideid, mis enamasti on inspireeritud muusikast, mida kuulame. Katsetame, mis toimib ja mis mitte, ning leiame nii ühise sobiva variandi.

Millist muusikat ja artiste ise kuulate?

Me kõik kuulame väga erinevat muusikat. Põhiliselt leiab meie pleilistidest aga RnB, jazz, funk ja indie-muusikat, kuhu vahel eksib ka mõni folk-, pop- või latin-stiilis lugu. Meie enda loomingus võib leida vihjeid artistidelt nagu Sault, Blossom Dearie, Hu?, Louis Cole, Vaiko Eplik ja paljudelt teistelt.

Kuidas erineb omaloomingu laval esitamine teiste heliloojate teoste esitamisest?

Meile meeldib vabadus, mida originaalmuusika esitamine meile pakub. Tunne, et saame mängida täpselt seda, mis meile meeldib ja kuidas meile meeldib, on alati hea. Siiski on see ka palju haavatavam tunne kui teiste heliloojate teoste esitamine. Ja vastutustunne näidata seda, mida ühiste aastate jooksul koolis oleme õppinud, on muidugi ka meiega laval ja prooviruumis kaasas.

Mida tähendab teie jaoks Tudengijazzil osalemine?

See on üks ilmatuma tore ja rõõmupakkuv võimalus. Naudime seda, et saame proovida erinevaid ideid, mis on varem jäänud katsetamata või millele pole väljundit leidnud. Esimest korda esitamisvalmis omaloomingut kirjutada on ka paras väljakutse. Kuid selle tunde nimel, mis tekib, kui kuuled prooviruumis esimest korda oma ideid toimivat… Selle nimel me seda teemegi!

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid?

Tagasihoidliku alustava koosseisuna vaatame, kuidas publik meie loomingu vastu võtab ning mis tunne meil endil pärast Tudengijazzi festivali on. Hoiame end võimalustele avatud ja vaatame õunte pealt. Natuke nagu Toots.

Miks peaks publik just teid kuulama tulema?

Oleme seda usku, et ootustega ei tasu kontserte kuulama minna… Seega, hea publik, tule ja saa ise teada!

Lossi Triosse kuuluvad Anete Põltsama (vokaal, klahvpill), Emil Joonatan Seene (basskitarr) ja Oskar Nursi (trummid