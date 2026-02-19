Ansambel Tulem: kõige olulisem on, et muusika oleks südamega tehtud

Rütmimuusikafestivalil Tudengijazz 2026 astub tänavu lavale kuus omanäolist koosseisu. Nende seas ka bänd Tulem, kus Jani Juuse ja Ken Arula ühendavad jõud jazz'i ja hiphopi piirimail.

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Jani Juuse ja Ken Arula tutvusid möödunud aastal muusikaprodutsendi täiendõppes ning ühe laulukirjutamise kodutööd tehes palus Jani Keniga koostööd teha. Laul tuli vahva ja klapp oli hea, seega sealt arenes edasi idee koosseisu loomiseks. TUJA kandideerimise tähtaeg andis tõuke ja motivatsiooni leida teised liikmed ning panna ennast proovile žanriga, mida polnud varem proovinud.

Kuidas kirjeldate oma muusikat? Kas teie teosed jutustavad kindlaid lugusid või on need pigem meeleolud?

Muusikastiil, mida viljeleme, on jazz-hiphop fusion ning meie lood algavad tavaliselt ühest laiemast teemast, mille harutame juppideks lahti. Janil on meloodiaideed ja sõnade mõtted, Ken lisab oma räpitõlgenduse teemast ning proovis töötame välja instrumentaalpartiid ning terviku, mis kogu teemat toetavad.

Kuidas teie looming sünnib? Mis teid inspireerib?

Lood sünnivad ikka elust enesest – teemad, mis kõnetavad meid hetkel ka ühises plaanis. Inspiratsiooniks on koos musitseerimise rõõm ja sisuka eestikeelse muusika loomine.

Millist muusikat ja artiste ise kuulate?

Kuulame väga erinevat muusikat – seinast seina. Loomulikult on südame lähedal jazz ja hiphop ning rütmimuusika laiemalt, nii Eesti kui ka välismaa autoritelt. Kõige olulisem on, et muusika oleks tehtud südamega.

Kuidas erineb omaloomingu laval esitamine teiste heliloojate teoste esitamisest?

Enda looming tundub autentsem, ehtsam ning jätab palju mänguruumi. Lõpuks on oluline see atmosfäär, mida enda või teiste loominguga tekitada suudad.

Mida tähendab teie jaoks Tudengijazzil osalemine?

See on suurepärane võimalus tutvustada ennast publikule ning saada tagasisidet nii vägevatelt kolleegidelt kui ka muusikavaldkonna eksperdilt – saame ju osa ka lahedast mentorlusprogrammist. Ühtlasi annab festivalil osalemine põhjuse luua uut muusikat ja tuua uut hingamist läbi rütmide ja sõnade.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid?

Hetkel kogume materjali oma esimese albumi salvestamiseks. Loomulikult soovime loodud muusikat võimalikult palju esitada ja seda Eesti publikuga jagada.

Miks peaks publik just teid kuulama tulema?

Meie tugevuseks on põnevad kontrastid, sisukad eestikeelsed luuleräpiread ja väga andekad muusikud. Ootame elevusega, kuidas publik meie lood vastu võtab, sest live-kontsert ja vahetu kontakt kuulajaga on meie jaoks äärmiselt oluline – just nii sünnib tõeline ühendus muusika ja inimeste vahel.

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 3.–7. märtsini Tallinnas, Tartus ja Pärnus.