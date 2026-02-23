X!

Ansambel Coldwave: muusika kirjutamine algab ajurünnakust, kus räägime ühistest kogemustest

Rütmimuusikafestivalil Tudengijazz 2026 (TUJA) astub tänavu lavale kuus omanäolist koosseisu. Muuhulgas astub üles ka bänd Coldwave, keda iseloomustavad elemendid R&B'st, indie'st ja hip-hop'ist.

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Meid seovad ühised sõbrad ja endine kool. Teineteist tundma õppides leidsime ühise keele ning sealt algas ühisloome.

Kuidas kirjeldate oma muusikat? Kas teie teosed jutustavad kindlaid lugusid või on need pigem meeleolud?

Ütleks, et mõlemat. Kirjutamine algab ajurünnakust, kus räägime ühistest kogemustest ja teadmistest. Vahva on see, et kogu selle protsessi jooksul õpime ka üksteist paremini tundma.

Kuidas teie looming sünnib? Mis teid inspireerib?

Iga teos kannab endas kellegi kogemust. Pinna peale on jäänud need lood, mis kõnetavad meid kõiki, seega kõnetavad nad tõenäoliselt ka meie kuulajaid.

Millist muusikat ja artiste ise kuulate?

Ühise katuse all on meil Mac Miller ja Anderson Paak. Iga bändiliikme musikaalne ampluaa eraldi on päris julge.

Kuidas erineb omaloomingu laval esitamine teiste heliloojate teoste esitamisest?

See on ikkagi täiesti teine maailm. Väga ammu pole olnud nii suurt elevust, et midagi publikule esitada. Ootame põnevusega, kuidas publik meid vastu võtab.

Mida tähendab teie jaoks Tudengijazzil osalemine?

TUJA on mõnus platvorm, kus uue bändina üles astuda. Tore on kuulda teisi koosseise ning sealjuures näha ka sõpru ja tuttavaid.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid?

Sügisel avaldame oma debüütalbumi. Seniks tasub oodata singleid ning jälgida meil sotsiaalmeedias.

Miks peaks publik just teid kuulama tulema?

Kui publik naudib meie muusikat kasvõi pooltki nii palju kui meie, siis oleme juba võidus. Lisaks kõlavad lood kohapeal pisut teistmoodi kui nad plaadil hakkavad kõlama. Rohkem energiat, rohkem pillimängu, viis korda rohkem laulu.

Ansamblisse Coldwave kuuluvad Ann Marii Kirsi (vokaal), Siim Hendrik Saar (kitarr), Sander Berens (klahvpillid), Claus Heinrich Riismaa (basskitarr) ja Marten Männa (trummid).

Toimetaja: Kaspar Viilup

