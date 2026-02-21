Kleer Suursild: mingis mõttes on omalooming nagu teole koda

Rütmimuusikafestivalil Tudengijazz 2026 astub tänavu lavale kuus omanäolist koosseisu, nende hulgas ka Kleer Suursild Kvintett. ERR-ile antud intervjuus ütles Suursild, et Tudengijazzil osalemine on äge võimalus mängida esmakordselt Eestis muusikat, mille kallal ta on viimasel ajal töötanud.

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Kvintett tuli kokku möödunud sügisel Oslos, kui kirjutasin parasjagu uut muusikat ja tahtsin katsetada uusi muusikalisi ideid. Minu jaoks on bänd kui teine pere ning olen ülitänulik, et leidsin inimesed, kes on lisaks suurepärastele muusikutele ka head sõbrad.

Kuidas kirjeldate oma muusikat? Kas teie teosed jutustavad kindlaid lugusid või on need pigem meeleolud?

Mulle endale tundub, et mu muusika liigub kahes suunas. On lood, mis on kirjutatud puhtalt emotsiooni või läbielatu pealt ning lugusid, millele olen lähenenud tehnilisemalt. Mul on oma kogumik ideedest, mis mind muusikas kõnetavad ja selles ringi sobrades olen leidnud muusikalist materjali, mida lugudeks vormida.

Kuidas teie looming sünnib? Mis teid inspireerib?

Minu muusikat inspireerivad eelkõige inimesed ja loodus. Mõtlen tihti, kui palju huvitavaid inimtüüpe leidub ja kui rikastav see on. Samuti inspireerib mind väga loodus. Mulle meeldib suvel näpud mulda saada ja porgandeid rohida. Mitmed lood on sündinud justnimelt rohimisest saadud maanduse tulemusena ja need on alati need kõige rammusama algega lood.

Millist muusikat ja artiste ise kuulate?

Suureks inspiratsiooniks pean paljusid saksimängijaid nagu Sonny Rollins ja Joshua Redman. aga ka pianiste nagu Keith Jarrett, Bill Evans, Shai Maestro. Samuti olen mõjutatud Šotimaalt pärit Corto Alto albumitest ja Marquis Hilli loomingust.

Kuidas erineb omaloomingu laval esitamine teiste heliloojate teoste esitamisest?

Mingis mõttes on omalooming nagu teole koda. See on oma aare, mida kannad alati endaga kaasas ning alateadlikult kipud ikka samade muusikaliste elementide juures uuesti peatuma. Samuti naudin originaalmuusikaga protsessi, mis kulgeb oma rada ning võimalust alati kirjutatud loomingu juurde uuesti naasta ja seda lihvida.

Oma muusikas on kõik just nii nagu mina helisid kuulen ja tunnetan. Samas pean oluliseks usaldada oma bändikaaslasi ning julgeda oma loomingust lahti lasta, et anda muusikutele vabadus loodut omal moel mõtestada. Usun, et see on ainus viis neile võtta minu muusika ja teha see omaks. Teiste loomingut mängides katsun läheneda personaalselt ja tuua ka nende muusikasse seda, mis just minu eripärad on.

Mida tähendab teie jaoks Tudengijazzil osalemine?

Tudengijazzil osalemine on minu jaoks äge võimalus mängida esmakordselt Eestis muusikat, mille kallal olen viimasel ajal töötanud. Teiseks on mul ülimalt hea meel tuua oma kvintett norra muusikutega Eestisse. Ootan neid kontserte väga.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid?

Tulevikus on kindlasti plaanis salvestada album. Sel kevadel on meil tulemas mitu kontserti Oslos, kindlasti sooviksime tulevikus anda kontserte ka mujal Euroopas ning miks mitte ka mängida kunagi Jaapanis.