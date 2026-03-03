Suursild & Ingolfsson duo: meid inspireerib hea muusika regulaarne kuulamine-analüüsimine

Rütmimuusikafestivalil Tudengijazz 2026 (TUJA) astub tänavu lavale kuus omanäolist koosseisu. Üles astub ka Suursild & Ingólfsson duo, kes ühendab oma loomingus flöödi ja kitarri, luues helimaastikke, mis kutsuvad kuulaja rahustavale ja värskendavale muusikalisele teekonnale.

Kuidas teie koosseis kokku sai?

Suursild & Ingólfsson duo sai alguse õpingute ajal Stockholmi Kuninglikus Muusikakolledžis, kui esinesime esimest korda Stockholmi Eesti Majas. Ühine muusikaline äratundmine toimus väga ruttu ning sealt edasi oleme koos mänginud nii Eestis, Islandil, Norras kui ka Rootsis. Samuti oleme koos duoga teinud koostööd erinevate muusikutega erinevates projektides.

Kuidas kirjeldate oma muusikat? Kas teie teosed jutustavad kindlaid lugusid või on need pigem meeleolud?

Meie muusika on pigem meeleolude ja hetkede loomine kui konkreetsete lugude jutustamine. Arvame, et instrumentaalmuusika annab võimaluse lasta kuulajal luua muusikast oma lugu ja meie kui muusikute ülesanne on luua meeleolu, mis loodetavasti inspireerib ka kuulajat loost oma tõlgendust looma.

Kuidas teie looming sünnib? Mis teid inspireerib?

Meid inspireerib hea muusika regulaarne ja süvitsi kuulamine-analüüsimine. See on meie jaoks ka üks peamisi motivaatoreid heliloojatena. Saame palju ideid ja inspiratsiooni just erinevatest žanritest ja ajastutest muusikat kuulates. Meie looming sünnib paljuski katsetades ja otsides viise, kuidas muusikalisi ideid ühendada. Selles on nii palju ilu, kui oled avatud kõikidele erinevatele muusikalistele allikatele ja elementidele, mis sulle meeldivad, ilma, et peaksid muretsema konkreetse muusikastiili pärast, mida mängid ja suruma end justkui kasti. Meile meeldib järgida oma rada ja visiooni nii palju kui võimalik.

Millist muusikat ja artiste ise kuulate?

Erinevatel ajahetkedel on meid inspireerinud paljud muusikud/heliloojad alates Arvo Pärdist, Ravelist, Ben Monderist, Bachist, Jobimist, Miles Davisisest kuni Islandi hümnimuusikani ja kõige vahepealseni.

Kuidas erineb omaloomingu laval esitamine teiste heliloojate teoste esitamisest?

Läheneme teiste loomingule samasuguse pühendumusega nagu enda loomingule, tihti on lihtsalt protsess oma muusika taga olnud tunduvalt pikem ja on olnud rohkem aega, et kaaluda erinevaid võimalusi materjali interpreteerimiseks.

Mida tähendab teie jaoks Tudengijazzil osalemine?

Tudengijazzil osalemine tähendab meile võimalust mängida esmakordselt Tartus ja ka Tallinnas Philly Joe's jazziklubis, mis saab olema üliäge. Samuti on alati rõõm kohtuda kaasmuusikutega, saada uusi tutvusi ja näha, mis teised teevad. Selleks on festivalid alati heaks kohtumispaigaks.

Mis on teie koosseisu tulevikuplaanid?

Kindlasti on meil plaanis kombata duo piire ja avastada uusi rolle duomängus. Samuti mängida live's nii palju kui võimalik, kirjutada palju uut muusikat ja kunagi ka tehtut salvestada.

Miks peaks publik just teid kuulama tulema?

Usume, et meie muusika koos oma eripalgeliste mõjutuste ja skandinaavialiku helimaastikuga pakub kuuljale võimaluse kuulata ja kogeda midagi uut ja värskendavat, milles põimuvad kahe muusiku helikeeled ning kultuurid, Kleeri Eesti juured ning Bjarni Islandi juured.