Uue muusika reede: Charli XCX, Florian Wahl, Robyn, Sadu

Novembrikuu keskel saime juba esimese uue jõululaulu, Rute debüütalbumi, värsked singlid Charli XCX-ilt ning Robynilt ja esimest korda uue muusika reede ajaloos on ühe loo sõnade autor riigikogu liige.

Florian Wahl – "Varro isadepäeva freestyle"

Florian Wahl pani muusikasse Varro Vooglaiu sõnavõtu Taivo Piller ja Mart Haberi osalemise teemal isadepäeval eetris olnud "Hommik Anuga" saatest.

Gram-Of-Fun, Daniel Levi ja Jüri Pootsmann – "Fireinyou"

Pop-ansambel Gram-Of-Fun andis koos laulja Daniel Leviga välja albumi "After midnight", millel teevad kaasa ka Jüri Pootsmann ja Nublu. "Jüriga lugu oli tegelikult nii ammu lindistatud, et kui ma talle lõpp-produkti saatsin sel sügisel, siis ta arvas, et me kasutasime AI-d, et tema sinna saada," rääkis Gram-Of-Funi liige Philgood.

Rute – "Angels"

Rute, neljaliikmeline ansambel eesotsas Rute Trochynskyiga avaldas neljapäeval debüütalbumi "Lover". Trochynskyi kõrval tegutsevad bändis veel kitarrist Franz Königswieser, bassist Alec Aleksejeva ja trummar Egert Käesel, kes kõik on ka albumil kõlava muusika autorid. Lugude sõnad kirjutas Trochynskyi.

Kristjan Glück – "Ühendkoor"

Kristjan Glücki uus singel "Ühendkoor" sai inspiratsiooni Eesti kultuuriruumist ja laulupeost. "Soov on kuulajale meelde tuletada, et elu ongi absurdne, segane ja et mõned asjad võivadki arusaamatuks jääda. Aga et selle kõige juures on oluline hoida suhteid ja oma inimesi," tõdeb Kristjan. Singlit saatva visuaali eest hoolitses EKA-s fotograafiat õppiv Glück ise.

Frants Tikerpuu – "Kildudeks"

Muusik ja laulja Frants Tikerpuu avaldas uue singli, mis artisti sõnul on kõige isiklikum ja südamelähedasem lugu, mille ta seni loonud on. "Alguses tahtsin kirjutada armastusest – sellest, mis meid ühendab, aga vahel ka katki teeb. Kui lugu mõneks ajaks ootele jäi, sain hiljem aru, et see räägib hoopis sügavamast – hetkedest, mil meis midagi murdub, ja sellest, kuidas me end uuesti kokku paneme. See on lugu taastumisest, hoolivusest ja lootusest," selgitas Tikerpuu.

Emili Rohumaa – "Mida veel"

Eesti Draamateatri näitleja Emili Rohumaa avaldas debüüt-EP "Mida veel".

Rohumaa sõnul on "Mida veel" isiklik ja poeetiline album, kus põimuvad muusika ja luule. "Mind inspireeris teksti- ja muusikaloome kui kombinatoorika," selgitas ta. Lisaks enda tekstidele on lugudes kasutatud Bertolt Brechti ja Juhan Viidingu sõnu. Produktsioonis lõi kaasa Jarek Kasar.

Sadu – "Uueks hommikul"

Äsjailmunud debüütialbumi edu sees suplev Sadu andis möödunud nädalal vaikselt välja juba ka uue singli, kus teeb häält bändi produtsent-kitarrist Frederik Küüts.

Curly Strings ja Mari Jürjens – "Jõulud ratastel"

Kui proovisite veel teeselda, et on alles novembrikuu ja jõulud ning aasta lõpp veel kaugel, siis Curly Strings teil seda hästi teha ei lase. Koos Mari Jürjensiga anti välja jõululaul, mis on pühendatud kõigile, kes jõulude ajal ühest kohast teise vuravad. Muusika autorid on Eeva ja Villu Talsi, sõnad kirjutas Aapo Ilves.

Tantsiv Munk ja Rütmos – "Kõik otsime"

Tantsiv Munk ja Rütmos avaldasid ühise EP "Luuletused Tuulelt EP 2025", milleks andsid inspiratsiooni Islandi loodus ja virmalised.

Robyn – "Dopamine"

Rootsi laulja ja laulukirjutaja, pophead'ide maailma suurkuju Robyn on pärast seitsmeaastast pausi tagasi uue singliga, mis valmis koos Klas Åhlundiga, kes vastutas nelja loo eest ka Robyni viimasel ja hästi vastu võetud, 2018. aasta albumil "Honey".

Charli XCX – "Chains of Love"

Charli XCX jagas kuulajatega sel nädalal lause kahte lugu, mis hakkavad saatma Emereld Fennelli järgmise aasta veebruarikuus ilmuvat filmi "Vihurimäe" ("Wuthering Heights"). Nädala alguses ilmus eksperimentaalne "House", millel teeb kaasa muusik ning Velvet Undergroundi asutajaliige John Cale, keda Charli XCX peab suureks eeskujuks. Ning reede tõi meile retro-brat-ballaadi "Chains of Love". 12 looga filmialbum ilmub 13. veebruaril.

Ata Kak – "DJ"

Unustuste hõlma vajunud Aafrika mandri muusikat avaldava plaadimärgi Awesome Tapes From Africa (ATFA) suurim edulugu, Ghana artist Ata Kak andis nüüd sama plaadimärgi alt välja uhiuue EP "Batakari", millel kuuleb artisti esimesi lugusid pärast ligi 30 aastat kestnud pausi. 2015. aastal ATFA alt uuesti välja antud album "Obaa Sima" ilmus algselt 1994. aastal. Uusväljalaske tuules jõudis Ata Kak esinema ka Tallinnasse klubisse Hollywood.

FKA Twigs ja Pinkpantheress – "Wild And Alone"

FKA Twigs andis välja 11-loolise albumi "Eusexua Afterglow", mis on mõtteline ja muusikaline järg jaanuaris ilmunud täispikale albumile "Eusexua", mis nomineeriti 2026. aasta Grammy auhindadel ka aasta parimaks tantsumuusika/elektrooniliseks albumiks.

Um Jennifer? – "Stunning"

New Yorgi indie-roki duo Um Jennifer? ei lasknud fännidel aprillis ilmunud debüütualbumi järel kaua oodata ja on juba tagasi uue käredalt hoogsa singliga. "See on lugu kirest, kinnisideedest ning tundest, kui keegi, keda sa armastad, sind täielikult enda alla matab," rääkis bänd.

Summer Walker – "No"

Atlantast pärit RnB-laulja Summer Walker avaldas reedel oma kolmanda albumi "Finally Over It". Tunniajasel plaadil teevad kaasa ka Mariah the Scientist, Latto, Doja Cat, Anderson.Paak, Glorilla, Sexyy Red, 21 Savage jt.

Avalon Emerson & the Charm – "Eden"

Californias sündinud ja Berliinis tegutsev DJ-produtsent Avalon Emerson avaldas uue singli nimelaiendusega "& the Charm", mida kandis ka tema 2023. aasta elektroonilisema indie-popi album.

Kuula kõiki lugusid siit: