Jarek Kasar andis välja uue albumi "Seitse valssi ja valskust"

Muusik Jarek Kasar avaldas värske plaadi "Seitse valssi ja valskust", mis on tema esimene kauamängiv pärast mullu ilmunud teatrimuusika albumit "Oliver".

Kõigi uue albumi kaheksa loo autor on Jarek Kasar, loos "Prr piu pau pumm" lööb kaasa ka Emili Rohumaa. Nädal tagasi avaldas Kasar ka singli "Byebye", mis uuele plaadile ei jõudnud.

Viimastel aastatel on Jarek Kasar avaldanud põhiliselt üksikuid singleid, tema viimane suurem album oli 2020. aastal ilmunud "Kribukrabu", millest andis ta tänavu välja ka instrumentaalversiooni. Tänavu sügisel laadis Kasar voogedastusplavormidele ka kõik oma vanemad albumid.