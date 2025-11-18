X!

Raadio Tallinna kuu plaat. Flow Rea debüüt on linnalik, naksakas ja mängib ideedega julgelt

Muusika
Foto: kaader videost, ERR
Muusika

Raadio Tallinna kuu plaat
Flow Rea
"Pulse"

Mathei Florea, Dmitri Nikolajevski ja Joosep Talumaa moodustavad Flow Rea, mille mahukas debüüt "Pulse" toob kodumaisesse jazz'i uusi ja värskeid tuuli. See on segu jazz'ist ja soulist, kuhu aimub kohati ka varjundeid hiphopi biitidest.

Kuigi trio Flow Rea nimi mängib pianist Mathei Florea nimega, on tegemist tugeva tervikkoosseisuga. Kõigest kolme muusiku jõupingutuse läbi sünnib täidlane kõlapilt, mis on omamoodi linnaliku alatooniga, samas naksakas ja ideedega julgelt mängiv. Florea, Nikolajevski ja Talumaa ühislooming kannab endas tegemise lusti, unustamata enesevaatlust, ning omal kohal on ka dramaatika ilma liigse enesekesksuseta. Kuulajale jääb muusikutega ühes aegruumis viibimiseks piisavalt ruumi.

"Pulse" on seega ideaalne pealkiri esikalbumile, mille läbivaks jooneks ongi biit ja mille teostuses on nii tarmukust, täpsust kui tahtmist. Ja on energiat, mis ei lõhu sujuvat kulgu, kui tahes kiireks ka pulss keritakse. Lisaks eelpoolmainitule teevad selle albumi täpselt kalibreeritud klahvpilli-saundid ning klaveri retrohõng.

Kolmiku ühel meelel kulgevas muusikas on kohalolu, vaatamata stuudioseinte raamidele, mis kontsertolukorraga vastandudes röövib ju sageli stuudioalbumitelt mingi elumahla. Siin seda ohtu ei ole. Kuigi korraks pakuvad oma särava panuse ka lauljatar Sofia Rubina ja Jarek Kasar, on tegemist läbivalt instrumentaalalbumiga, mis võib küll esmapilgul jätta mulje kui kitsale publikule suunatud materjalist, kuid millel on oht kodumaises jazz'is märgiliseks kujuneda.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

