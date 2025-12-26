Uue muusika reede: Koit Toome, Timothée Chalamet, Lil Uzi Vert, Kermo Murel jt

Kuigi pühadenädal on ootuspäraselt vaikne olnud, pole artistid muusikasõpru päris tühjade kätega jätnud. Sel nädalal on meid uue muusikaga kostitanud nii Kermo Murel, Lil Uzi Vert kui ka Timothée Chalamet. Jõulusemat meeleolu loob Sabrina Carpenter.

Kermo Murel – "Me kõik saame surma"

"Me kõik saame surma – see on tõsiasi ja seda pole mõtet ilustada. Ühel või teisel ajahetkel peab see meiega juhtuma," teatab Kermo Murel uue singli pressiteates.

Värske looga teeb Kermo Murel muusikas žanrilise kannapöörde ja – nagu plaadifirma ise kirjutab – liikunud vaibakloppimisest kirglike power-ballaadide juurde.

Laulu muusika on Kermo Murel loonud koos Eric Kammiste ja Markus Paloga. Oma lauljadebüüdi teeb kaheksa-aastane Ilon.

Koit Toome ja Anne Veski – "Pole vaja muud"

Anne Veski ja Koit Toome tulid Veski 2026. aasta juubelikontserdi tuules välja esimese ühise estraadi-looga. "Ma imestan, kuidas me nii palju aastaid oleme lavadel kokku sattunud ja me polnudki seni veel ühist laulu teinud," sõnas Veski. "Me oleme aastaid sellest rääkinud, aga mul on alati vaja kirjutamiseks mingit pinget. Olgu selleks siis tähtaeg, jõulutuuri ettevalmistus või uue plaadi tegemine," lisas Toome, kes on ka muusika autor. Sõnad kirjutas Toome koos Jana Hallasega, produktsiooni aitas Toomel kanda Karl Killing.

Marco Tasane – "Jobikonn"

Marco Tasane võtab pühade eel kontakti oma sisemise Beebilõustaga ning teeb selle abil marcotasaselikult karvaste sõnadega eksperimentaalpopi-loo.

Lil Uzi Vert – "What You Saying"

Lil Uzi Verti neljas singel viimase nelja nädala jooksul, mille Fashion TV reportaaži järgi tehtud muusikavideos elab Philadelphia hiphop-ektsenrik välja oma moelooja-unistused ning tõdeb video lõpus, et tema suurimaks inspiratsiooniks on Prince, sest teda isegi ei huvitaks, mida Uzi teeb.

EsDeeKid ja Timothée Chalamet – "4 Raws"

Mõnda aega on levinud meem-kuulujutt, et 2025. aastal debüütalbumiga "Rebel" radaritele lennanud Liverpoolist pärit rage ja eksperimentaal hiphop-artisti EsDeeKid nägu varjava maski taga on tegelikult näitleja Timothée Chalamet. Nüüd otsustasid mõlemad mehed meemist maksimumi võtta ning koos Chalamet'ga tehti remiks loost "4 Raws". Kusjuures Chalamet on ka varem "Uue muusika reedes" kaasa löönud, tookord küll oma Bob Dylani kaveritega.

Tyler, The Creator – "Sag Harbor"

Tyler, The Creator avaldas uus lugu "Sag Harbor" viitab räppari edukale 2025. aastale, sealhulgas juulis ilmunud edetabelite tippu jõudnud albumile "Don't Tap the Glass" ja välja müüdud "Chromakopia" maailmaturneele. Novembris pälvis Tyler, The Creator kuus Grammy nominatsiooni, nende seas ka aasta albumi kategoorias.

Sexyy Red – "If You Want It"

Ameerika räppar Sexyy Red avaldas teisel jõulupühal loo "If You Want It".

Che ja Osamason – "Whippin"

Atlanta noorräppar Che avaldas koos Osamasoniga loo "Whippin". Lugu pärineb Che debüütalbumi deluxe väljaandelt "Rest In Bass: Encore", mis toob kuulajateni 14 uut pala. Kaasa teeb Osamason, kes on tänavu välja andnud juba kaks albumit.

Sabrina Carpenter – "Such a Funny Way"

Sabrina Carpenteri lugu "Such a Funny Way" ilmus esialgu boonuspalana tema seitsmenda albumi "Man's Best Friend" limiteeritud vinüülil. Septembris anti pala uuesti välja limiteeritud digitaalse albumiversiooni osana, mis oli artisti veebipoes saadaval vaid ööpäeva jooksul. 24. detsembril jõudis "Such a Funny Way" ametlikult voogedastusplatvormidele.

Loo kaasautorid on Amy Allen ja Jack Antonoff.

$uicideboy$ – "Bloodsweat"

Ameerikast päris hiphopi duo $uicideboy$ kostitas kuulajaid esimesel jõulupühal värske looga "Bloodsweat". Loo produtsent on Budd Dwyer.

Kuula lugusid siit: