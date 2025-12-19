Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

Aasta eelviimane reede tõestab taas, et Eesti muusika ei seisku ka ülejäänud muusikamaailma kollektiivpuhkuse ajal. Uued singlid Ulmenthalilt, Lil Tillilt ja Fuzzolinilt, pikemad kogumikud Tabloitedilt ja Tiina Adamson Quintetilt ja palju muud uut.

Ulmenthal – "Permanently Blue"

Oktoobrikuus debüütsingliga välja tulnud Ulmenthal ehk Eeva Trei avaldas teise loo 27. detsembril ilmuvalt lühialbumilt "All My Dreams". EP ilmub ka seitsmetolliselt vinüülil koostöös ADM agentuuriga, mille bändikonkursi Ulmenthal võitis.

Lil Till – "Zaza"

Lil Till avaldas enne aastanumbri vahetumist selle aasta teise singli ning astub sammu lähemale kaks ja pool aastat ilmumist oodanud albumile. Loole tegid muusikavideo vennad Eskod, loo produtseeris Jordan.

Fuzzolini ja Manna – "Born to Burn"

Valter Nõmme juhitud müraroki bänd Fuzzolini avaldas järjekordse koostöösingli peagi ilmuvalt albumilt "Beauty exists in everyone". Sel korral on kaasas seni eksperimentaalse popmuusika vallas tegutsenud Manna. Varem on bänd avaldanud ühised singlid näiteks Sander Varuski ja Kalli Talonpoikaga.

Pološywa – "Don't Go Near the Edge"

Austrias ja Eestis tegutseva elektroonilise alternatiivpopi artist Pološywa avaldas kolmanda singli oma järgmiselt albumilt.

Puberteet – "Las ma nokin oma nina"

Tartu punkbänd Puberteet avaldas videosingliga, mis juhatab sisse eesootava kauamängiva. Koos uue plaadiga plaanitakse järgmisel aastal anda ka viimased kontserdid. "Kümme aastat on olnud vinge aeg, mille jooksul sai piisavalt pulli tehtud. Otsime uusi väljakutseid. Igaüks meist on muusikaga seotud ka edaspidi. Fännidele tänutäheks küpsetame enne lõppu veel ühe plaadi valmis," rääkis bändi ninamees Kapa.

Jay4u ja Mario – "Oksükodoon"

Räpparid-produtsendid Jay4u ja Mario avaldasid teisipäeval ühise lühialbumi "4keeps", millega soovitakse anda Eesti trap'ile uus hingamine.

Tiina Adamson Quintet – "Malmö"

Möödunud nädalal esimese singliga välja tulnud uus kooslus Tiina Adamson Quintet paiskas maailma ette juba ka esimese lühialbumi "Part One", mis viitab kevadel ilmuvale täispikale albumile. Esimese singli kõrval on lühialbumil veel kolm lugu. Koos Adamsoniga musitseerivad Ramuel Tafenau, Marti Tärni, Mathei Florea ja Keio Vutt.

Steven Ilves – "Teeskled"

Mitmeid kodumaiseid hitte valmistanud produtsent Steven Ilves astub pärast kolmeaastast pausi uuesti välja ka sooloartistina. Lugu valmis koos Markkus Pulga, Carlos Ukareda ja Erko Niiduga. "Olen aastaid aidanud teistel oma lugusid jutustada, kuid ühel hetkel sain aru, et on aeg rääkida ka enda lugu," sõnas Ilves.

Tabloited – "Tee seda ise"

Punkrokkbänd Tabloited avaldas neljapäeval oma seitsmenda albumi, mis jääb 2016. aastal loodud bändi liikmete sõnul ilmselt viimaseks. Albumi helikeelt iseloomustas bändi lugude kirjutaja Mart Niineste kui tagasipöördumist esimeste albumite käänulise punk-eklektika suunas. "Laias laastus on plaat klassikaline ameerikapärane punk rock, kuhu on segatud ka vodevilli-ska'd, folki, gootirokki ja sündipoppi."

Arg Part – "Tiivad"

Arg Part arutleb uuel singlil mõtlikult, miks on teinekord mõistlikum püüdlikult ehitatud ja tihtipeale betoonist valatud sildade asemel valmistada tiivad. Lugu esitati ka Eesti Laulu konkursile. Bändiliikmed ise arvavad, et ehk ei kvalifitseeritud kogemata Eurovisiooni reglemendi vastu eksimise tõttu. "Avastasime alles täna, et laul sai sekund pikem, kui reeglid lubavad. Aga tõesti polnud enam ka kärpimisruumi," sõnas bändi solist Karl Vilhelm Valter.

Kali Uchis – "Muévelo"

Vahepealsete albumitega natuke muusikalist hoogu maha võtnud Kali Uchis paiskas nüüd fännide rõõmuks välja netiavarustesse lekkinud särtsaka demo oma 2024. aasta albumilt "Orquídeas".

Sleaford Mods ja Sue Tompkins – "No Touch"

Nottinghami post-pungi duo Sleaford Mods avaldas järgmise singli 16. jaanuaril ilmuvalt albumilt "The Demise Of Planet X". Kaasa teeb 2001. aastal oma ainsa albumi avaldanud Glasgow bändi Life Without Buildings juhtfiguur Sue Tompkins.

Ictooicy – "Break it!"

24-aastase Ictooicy, Nigeeriast pärit muusik, kes alustas räpparina ja on liikunud sealt edasi moodsa žanripudru territooriumile, värske singel on järjekordne hea näide sellest kui põhjatu võib olla kaev, kus saavad kokku hüperdigitaalsed lääne ja Aafrika muusikad.

