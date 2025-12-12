Uue muusika reede: 5miinust, 21 Savage, Käsi, Oopus jt

Enne aastanumbri vahetumist ja muusikatööstuse jõulupuhkust veel debüütalbum ansamblilt Käsi, 5miinust tähistab uhket sünnipäeva, Florian Wahl loeb meieisapalvet ja Gorillaz müttab Damaskuses.

Megamega Superstar – "Las see hetk olla igavene..."

Elektropopi duo Megamega Superstar andis üle aasta aja välja uue loo nimega "Las see hetk olla igavene...". Duo sõnul on värske lugu nende repertuaaris esimene, millel on refrään. "Lõime selle laulu hästi kiirelt ja vahetu emotsiooni pealt – läksime tagasi enda teismeaega ja inspireerusime 2010. aastate alt-pop-indie-rokist," rääkisid Marto Mägi ja Linda Mai Kari.

Florian Wahl – "Meieisapalve"

Florian Wahl võtab pühad vastu kirikliku drill'iga, milleks andsid inspiratsiooni kõrtsimuusikud, Martin Luther ja Central Cee.

Tiina Adamson – "Las õied langevad"

Möödunud aasta sügisel oma debüüt-lühialbumi avaldanud Tiina Adamson asutas nüüd koos Ramuel Tafenau, Marti Tärni, Mathei Florea ja Keio Vuttiga Tiina Adamson Quinteti. Uue koosluse esimene singel on teie ees ning ehk võib selle kokku võtta fraasiga "kui HU? oleks teinud jazz'i". Adamsoni enda sõnul sai ta laulusõnu kirjutades inspiratsiooni hoopis Mati Undilt. Lugu jõuab ka lühialbumile "Quintet".

Lotey – "Katus alla"

Räppar Lotey avaldas sügis-talve hooaja kolmanda singli koostöös plaadifirmaga Kurvad uudised. Seekord g-funk süntesaatoriga lugu lowrider'i kõlaritesse. Refräänil teeb kaasa Tessa Aaboti nimeline lauljatar, kellest kuuleme loodetavasti peagi veel.

5miinust – "Tooge vana 5minni tagasi"

5miinust tähistab kümnendat tegutsemisaastat best-of-kogumikuga "Eimillestki midagi 2015-2025 (meie enda lemmiklood)" ning uue kantrilooga, millel Kohver ja Korea mõtisklevad bändi muutumise üle ajas.

Oopus – "Sissejuhatus"

Folktroonika ansambel Oopus avaldas esimese singli kohe algava aasta 4. veebruaril ilmuvalt albumilt "Reivlender".

Käsi – "Laul"

Hittfilmi "Fränk" režissööri Tõnis Pilli alternatiivroki ansambel Käsi avaldas detsembri alguses debüütalbumi "Mujal". Kehra juurtega ansamblisse kuuluvad lisaks trummar Pillile veel Madis Kuuse (laul ja kitarr), Kenn-Eerik Kannike (kitarr) ja ning Ken Saburi (basskitarr). Bändiliikmete sõnul oli vaja vanad lood salve saada, et uut muusikat looma hakata.

Ice Spice ja Tokischa – "Thootie"

Ice Spice on juba mõne aja taha jäänud läbimurde järel järjekindlalt proovinud üles leida seda, mis selle läbimurdeni viis. Tundub, et koos dominikaani räppari Tokischaga on ta sellele vahelduseks päris lähedale jõudnud.

Gorillaz, Omar Souleyman ja Yasiin Bey – "Damascus"

Gorillaz jätkab oma üheksanda stuudioalbumi "The Mountain" välja tilgutamist. Värskeimal tilgal räpib Yasiin Bey ehk Mos Def ning lähisidalikku vürtsi lisab ka meie maal armastatud ja siin korduvalt esinemas käinud Omar Souleyman.

21 Savage ja Drake – "Mr Recoup"

21 Savage'il on väikestviisi komme tulla uute albumitega välja ajal, mil ülejäänud muusikatööstus unne vajub või juba sügavalt magab. Nii on ka Atlanta räppari kaheksanda albumiga "What Happened To The Streets?", millel teevad lisaks Drake'ile kaasa ka Latto, Glorilla, Metro Boomin, Lil Baby jt.

Tanerélle – "Become"

Ameerikast pärit ülisumeda RnB laulja Tanerélle avaldas oma kolmanda albumi "The Burnout".

Nas ja DJ Premier – "Git Ready"

Tänavu oma plaadifirma Mass Appeal alt teiste hulgas nii Slick Ricki, Big L-i kui ka De La Souli uued albumid välja andnud Nas jõudis koos legendaarse hiphopi produtsendi ja Gang Starri liikme DJ Premieriga ka enda albumini "Light-Years".

Kuula kõiki lugusid siit: