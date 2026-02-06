X!

Emily J avaldas debüütlühialbumi "Omaenda tee peal ees"

Muusika
R2 minilaiv: Emily J
R2 minilaiv: Emily J
Muusika

Laulja ja laulukirjutaja Emily J avaldas reedel oma esimese lühialbumi "Omaenda tee peal ees".

"EP lood on kirjutatud perioodil, mil pidevas liikumises olek ei tähendanud alati edasiminekut," ütles Emily J. ""Omaenda tee peal ees" räägib lähedusest, millesse on lihtne kaduda, ja halbadest mustritest, mille teadvustamise eest tihti põgeneda proovime."

Autori sõnul jõuab lühialbum öisest igatsusest ja sisemisest segadusest ausa enesevaatluse ning vaimse tervise teemadeni.

"Omaenda tee peal ees ei paku lihtsaid vastuseid ega lõplikku lahendust. See on aus vahepeatus, tunnistus sellest, kuidas kõigest väest pingutades ja head tahtes on võimalik samal ajal hoopis iseendale ette jääda," lisas laulukirjutaja.

EP produtsendiks on Karl Killing.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

