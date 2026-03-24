X!

Arvustus. Erik Er seob oma albumiga loodusliku evolutsiooni ja Hegeli Geist'i

Uued plaadid
Erik Er
Erik Er "Veel!"
"Veel!" (Öö)
6/10

Arvustus ilmus Müürilehes

Erik Eri debüütalbum on eklektiline, kuid korduvate teemadena käsitletakse argipäeva eksistentsialismi, lunastusotsinguid ja nendega kaasnevaid elulisi tegevuskatsetusi. Iga lugu on aga omaette stiiliga, mistõttu album loob tervikliku narratiivi asemel olustikupilte. Eri žanrite stiilipuhtus ning sõnade lihtsus moodustavad naivistliku keskkonna, mis mõjub imeliku või hüperreaalsena. Siirust imiteerides võetakse poos, mille taha ei vassita midagi sügavamat või elulist. Kõik on nii üldinimlik, et me ei saa artisti enda kohta midagi teada.

Muusika ja sõnad on etteaimatavad ja mõjuvad stock …(sisesta žanr) lauludena. Need toimivad ja on professionaalselt loodud, aga elemendid, mis peaksid tegeliku kunstilise sisu looma, on puudu. Huvitav on aga see, kuidas Erik ühendab kultuuri ja looduse, mitte ei eralda neid, nagu modernne konstitutsioon seda eeldaks. Ta seob loodusliku evolutsiooni ja Hegeli Geist'i. Inimliigi evolutsiooni käigus tekkinud ja alles tekkivad füüsilised omadused on samuti osa Geist'i täielikust realiseerumisest ehk ajaloo lõppu jõudmisest. Erik ei tea veel, kuidas käituda ja mida teha, et pärast teda evolutsiooniprotsess õigesti liiguks, kuid ta tahab, et suur (kultuuriline) eesmärk saaks lõpuks saavutatud. Ta on kõigest osa protsessist ning peab seda pimesi usaldama – tõdemus, milles on nii lohutust kui ka hirmu. Tuleb käituda ja olla endale võimalikult loomuomasel moel. Lunastus on sinna protsessi sisse kirjutatud.

Seega on album alasti, ohtratest nüansseeritud kultuurilistest märgitasanditest puhtaks roogitud, välja on valitud stock-algmärgid. Poos, mis on väga teadlikult kureeritud, mille tulemusel on siirus ise hoiakuks kujundatud. Sellest vaatevinklist on album nauditav performatiivse akti või statement'ina, kus tühimik esitleb end sisuna.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Müürileht

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:29

Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

14:06

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

13:43

Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

12:26

Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

12:17

Tänavusel Taff:festil astuvad üles Lauri Saatpalu, Bianca Rantala, Flow Rea jt

11:58

Eesti Rahva Muuseum loob noortenõukogu

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

10:30

Rootsi filmipäevadel saab näha nii klassikat kui hinnatud uusi teoseid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

22.03

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

23.03

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

23.03

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

23.03

"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo