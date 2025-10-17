Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

Uus ja uutmoodi albumid Tame Impalalt ning Clicherikult ja Mäxilt, välismaist rokki Bar italialt ning The Last Dinner Partylt, räppi Danny Brownil ja Fakeminkilt, soul'i Lisa Jennyferilt ja Tanerélle'ilt ning palju muud tihedas uue muusika reedes.

Clicherik ja Mäx – "Welcome To The Club"

Clicherik & Mäx tõid kuulajateni oma kolmanda stuudioalbumi "Club Schlager", mis ühendab nullindate klubikultuuri esteetika kaasaegse popmuusikaga. "See album sündis öödest, mis venisid hommikuks, ja hommikutest, mis muutusid jälle peoks," ütlesid Clicherik ja Mäx. "Tahame, et "Club Schlager" oleks koht, kus kõik võivad hetkeks unustada argipäeva ja tantsida nii, nagu homset poleks."

Anna Kaneelina – "Tired"

Veebruaris singliga "Better Men" uue lehekülje keeranud Anna Kaneelina jätkab oma uue mina tutvustamist singlitega "Tired" ja "Wall". Lood on valminud koos Erki Pärnojaga ning värske loomingu kõla eest on vastutanud Filip Leyman ja Hans Olsson Rootsist.

Kadri Voorand – "Katariina Rosalie"

Kadri Voorandi uus singel "Katariina Rosalie" on esimene lugu tema peatselt ilmuvalt albumilt "Songs to Hold You". Voorandi Lahemaal asuvas kodustuudios valminud lugu kõlab duos koos pikaajalise lavapartneri Mihkel Mälgandiga. Katariina Rosalie oli lapsena Kadri Voorandi hüüdnimi. "See lugu ongi üsna otseses mõttes laul temale," sõnas Voorand.

Lisa Jennyfer – "Bound To You"

Lisa Jennyfer avaldas koos Heldur Harry Põldaga valminud pop-soul singli "Bound To You". "See laul sündis väga siirast kohast," kirjeldab Lisa Jennyfer. "Bound To You räägib sellest, kui imeline on kohtuda inimesega, kelle kõrval tunned end turvaliset. Kui mõistad, et sind nähakse, ilma et peaksid end tõestama. See on lugu usaldusest, kohalolust ja tõest - hetkest, mil kõik liigne kaob ja alles jääb lihtsalt olemine."

Inger – "Kollane maja"

Ingeri uus koos Jüri Pootsmanniga valminud singel küsib artisti sõnul "Kuidas sul päriselt läheb?". "Laulu muusikavideo annab loole veelgi sügavama tähenduse. See on visuaalselt täis sümboleid ja peidetud kihte," rääkis Inger Kaur Kulveri ja Martin Pikka tehtud muusikavideost.

Erik Er – "Anna raha"

Erik Er ehk Erik Richard Salumäe) avaldas reedel oma kolmanda singli, mis valmis koos Mattias Tirmastega. "Laul on kirjutatud kaks aastat tagasi ja riiulil seisnud juba aasta, aga nüüd, valimisnädalal, tundus, et kontekst on laulu avaldamiseks kütkestav," ütles autor.

Markus Lehtsalu – "Kuidas mai igatseb augustit"

Markus Lehtsalu avaldas novembrikuus ilmuvalt albumilt kolmanda singli "Minu jaoks on alati midagi romantilist olnud selles, et lumehanged ja kollased liblikad ei saa kunagi teineteist nägema. Või et värvilised lehed ei lange kaela tärkavatele õitele keset linnulaulu. Ja ilmselt sellest prismast sündis ka seesama laul," selgitas Lehtsalu.

<a href="https://markuslehtsalu.bandcamp.com/track/kuidas-mai-igatseb-augustit-2">kuidas mai igatseb augustit by Markus Lehtsalu</a>

Tame Impala – "Oblivion"

Tame Impala kaua ehk viis aastat oodatud viies album "Deadbeat" on kohal. 12 lugu ja 56 minutit, nende seas ka täiesti instrumentaalseid elektroonilisi lugusid.

Lone – "Ascension.png"

Lone naaseb pärast paariaastast pausi alguses veidi chakraid vabastava, kuid siis juba jungle'i trummide saatel müristava uue looga.

Charlie Puth – "Changes"

Charlie Puth alustab sõitu 6. märtsil ilmuva neljanda albumi poole ning seab veduriks etteotsa loo "Changes". Puthi viimane album ilmus 2022. aastal.

The Last Dinner Party – "Count The Ways"

Londoni indie-roki viisik avaldas pärast edukat 2024. aasta debüüti oma teise albumi "From the Pyre".

Sudan Archives – "A Bug's Life"

Los Angelese artisti Sudan Archives kuues ja viimane singel sel reedel ilmunud albumilt "The BPM". 53 minutit tugevate elektroonilise muusika mõjudega art pop'i.

Magdalena Bay – "Human Happens"

Magdalena Bay tilgutab välja topeltsingleid. Möödunud aastal oma "Imaginal Diski" eest välismaal palju kiitust saanud popduo andis septembri lõpus välja paarisrakendi "Second Sleep / Star Eyes" ja sellele järgnes sel nädalal "Human Happens / Paint Me A Picture".

Danny Brown ja Underscores – "Copycats"

Teisel singlil aina põnevamaks muutuvamalt Danny Browni uuelt albumilt on refrään ja meloodiad usaldatud indie-electro-popi artistile Underscoresile.

Bar italia – "Omni shambles"

Londoni trio Bar italia avaldas reedel oma viienda albumi "Some Like It Hot". "Omni shambles" oli neljas ja viimane singel, mis enne veel kuulajateni jõudis.

Fakemink – "Fidelio"

Looga "LV Sandals" põrandaalusest ninotsa välja pistnud Londoni räppari ja produtsendi uus singel, mis annab päris hea ülevaate, mis sorti tüübiga tegemist on.

1010benja – "Lightrope"

Kansas City muusik 1010benja jagas teist singlit möödunud kevadel sõbra keldris lindistatud ja 31. oktoobril ilmuvalt EP-lt.

Tanerélle – "Feels Like Love"

Ameerika RnB-laulja Tanerélle naaseb pärast kaheaastast pausi uue õhulise ja mesise singliga.

Big L ja Nas – "U aint gotta chance"

Nas ja tema plaadifirma Mass Appeal jätkavad sooviga anda sel aastal välja seitse albumit legendaarsetelt hiphopi artistidelt. Neli tükki on juba väljas, viimane neist oli Mobb Deepi oma, mis ilmus eelmisel nädalal, ja nüüd liigutakse edasi Harlemi kultusräppari Big L-i juurde, kes mõrvati 1999. aastal 24-aastaselt. Loos kõlav Big L-i salm on võetud 1997. aastal hetkel ahistamissüüdistuste laviini all vireleva Tim Westwoodi saate freestyle'ist.

Tommy Richman – "San Andreas"

Tommy Richman, kes pole suutnud veel oma megahitti "Million Dollar Baby" staaristaatuseks pöörata läheb uuele katsele looga "San Andreas".

Kuula kõiki lugusid siit: