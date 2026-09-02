Aastaraamatu "Teatrielu 2025" keskmes on lavastuste kõrval pigem persoonid

"Seekordsest "Teatrielust" leiab 11 artiklit 16 autorilt (ja ühelt tõlkijalt), mille fookuses on vähem lavastused – sest nendega tegeleb päevakriitika juba küllaltki tõhusalt – ning rohkem persoonid, tendentsid ja narratiivid, kes ja mis joonistuvadki välja alles kaugemalt vaadatuna," selgitasid kogumiku autorid.

Nad tõid välja, et otsida sisulist ühisosa, võiks seda ehk kirjeldada laia käsitlusega märksõnast "risk". "Olgugi et ühelegi autorile me seda mõistet ette ei söötnud, hakkab huvi riski vastu silma nüüd, kui saame ka enda tehtud toimetajatööle tahavaatepeeglis pilgu heita. Kas praegusel teatrimaastikul on võimalik (nii loominguliselt kui ka poliitiliselt) riskida? Kellele on riskimine lubatud, kellele mitte? Mida riskimine annab, mida võtab? Mis üldse on risk? Need küsimused on kujundanud meie valikuid nii teadlikult kui ka alateadlikult."

Raamatu koostajad on teatrikriitik ja -uurija Karin Allik ning dramaturg Oliver Issak. Statistika ja kroonika koostaja on Tiia Sippol, keeletoimetaja Mari Tuuling, tõlkija Tiiu Sandrak ja kujundaja Maris Lindoja. Raamatu andsid välja Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur.