Narva-Jõesuu linn plaanib kuursaali muuta aastaringseks sündmuskeskuseks

Narva-Jõesuu linn ostab eraomanikelt välja kuursaali ja plaanib selle korda teha. Sinna peaks tulema konverentsikeskus, restoran, noortekeskus ja turismiinfopunkt.

Juugendstiilis Narva-Jõesuu kuursaal valmis 1912. aastal ja on kantud kultuurimälestiste registrisse. Suur osa majast sai kannatada teises maailmasõjas.

Kuursaali ostis 21 aastat tagasi ärimees Tiit Vähiga seotud ettevõte. Äriplaan rajada sinna hotell ja restoran aga ei teostunud. Selleks, et võimalike eurotoetuste eest kuursaal korda teha, otsustas Narva-Jõesuu linnavolikogu nii kuursaali kui ka sellega seotud kinnistud 375 000 euro eest osta.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul on kogu inveteeringu suurus ligikaudu 10 miljonit eurot.

"Meie plaan on see, et lisaks sellele, et me taastame olemasoleva kuursaali, ehitame me juurde ka kontserdisaali, sest meil on ammu probleemiks see, et väljaspool suvehooaega puuduvad meil võimalused suurte ürituste korraldamiseks," lausus ta.