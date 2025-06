EKA disainiteaduskonna veebiajakiri Leida jõudis paberile

Esmakordselt on võimalik Eesti Kunstiakadeemia disainiajakirja Leida lugeda paberil, sest ilmunud on "Leida lugemik. Viisteist valitud artiklit", mis koondab Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna veebiajakirja artikleid aastatest 2022–2024.

""Leida lugemiku" ilmumist ei saa alahinnata, sest disainist kirjutatakse väga vähe – eriti eesti keeles," ütleb EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski. "Lugemikus avanevad disaini käsitlevad tekstid uuel viisil ja koosluses, et tundlikult ja kriitiliselt avardada lugeja arusaamist kaasaegse disaini küsimustest."

"Tegu on olulise sündmusega Eesti kaasaegse disaini kontekstis. See näitab, kui tähtis, vajalik ja ajakohane on disaini mõtestamine – nii kõrghariduses kui ka laiemalt ühiskonnas ja kultuuris," lisas Leida peatoimetaja ja raamatu üks koostajatest Taavi Hallimäe. Koos Hallimäega aitas raamatut koostada Neeme Lopp.

"Leida on kollektiivne ettevõtmine, kuhu on oma panuse andnud väga paljud inimesed, keda kõiki ei ole võimalik siin eraldi tänada. Eriline rõõm on olnud näha, kuidas iga uus number on toonud Leida juurde nii värskeid autoreid kui ka uusi lugejaid. Usun, et "Leida lugemik" annab uue hoo disaini üle peetavatele aruteludele! Aitäh kõigile, kes on Leidasse juba panustanud! Ootame teid seda uuesti tegema, aga oodatud on ka uued autorid, lugejad ja kaasamõtlejad!"

Tekstidega panustasid raamatusse Britta Benno, Oliver-Selim Boualam, Carlo Canún, Alison J. Clarke, Frederico Duarte, Ariel Guersenzvaig, Taavi Hallimäe, Juss Heinsalu, Eik Hermann, Hsuan-Hsiu Hung, Tõnis Jürgens, Annika Kaldoja, Barbara Zoé Kiolbassa, Knock! Knock! Books, Marta Konovalov, Sandra Kosorotova, Daniel Kotsjuba, Kristi Kuusk, Ruth-Helene Melioranski, Ave Mets, Inês Moreira, Elina Määttänen, Dagmar Narusson, Sandra Nuut, Kärt Ojavee, Darja Popolitova, Robert Rosenberger, Pille Runnel, Jan Teevet, Julia Valle-Noronha.