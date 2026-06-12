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New Yorgi osariigis algas Karin Laansoo kureeritud Medina kunstitriennaal

Kunst
2026 Medina Triennaali avamine. Vasakult Kari Conte ja Karin Laansoo.
2026 Medina Triennaali avamine. Vasakult Kari Conte ja Karin Laansoo. Autor/allikas: Eleri Ever
Kunst

Juuni esimesel nädalavahetusel avati New Yorgi osariigis Medinas esmakordselt uus kaasaegse kunstitriennaal peateemaga "Kõik, mis meid hoiab". Eestit esindavad kunstnikud Kärt Ojavee, Juss Heinsalu ja Roland Reemaa.

Seitsmenda septembrini kestev kunstitriennaal toimub ligikaudu 6000 elanikuga väikelinnas Medinas ning toob kokku 39 kunstnikku eri paigust üle maailma. Enam kui 100 kunstiteost ja installatsiooni on eksponeeritud kümnes näitusepaigas üle kogu linna – endises kirikus, parkides, haiglas, raudteemuuseumis, teatris ning linnast läbi jooksva ajaloolise Erie kanali äärsetel aladel.

Triennaali tarbeks renoveeriti kaks enam kui sajandivanust hoonet: endises hotellis avati külastuskeskus ning peamise näitusepaigana võeti kasutusele Medina põhikool, mis oli seisnud tühjana ligi 30 aastat. Kõik näitused ja avalikud programmid on külastajatele tasuta.

Medina triennaali peamine näitusekoht: ajalooline koolihoone. Autor/allikas: Mark Duggan

Peateema "Kõik, mis meid hoiab" ("All That Sustains Us") uurib nähtavaid ja nähtamatuid süsteeme, mis hoiavad koos kogukondi, keskkonda ja ühiskonda. Teosed käsitlevad hoolimist, vastupidavust, ökoloogiat, töö väärtust, taastumist ja inimeste suhet ümbritseva keskkonnaga. Eesmärk on tuua kaasaegne kunst väljapoole tavapäraseid kunstikeskusi ning siduda rahvusvahelised kunstipraktikad kohalike kogukondade, maastike ja lugudega.

"Triennaali loomine nullist on olnud erakordne protsess – mitte ainult mahu ja ambitsioonikuse, vaid selle potentsiaalse mõju tõttu kohalikule kogukonnale. Medinas on see ühise eesmärgi nimel kokku toonud inimesed, kes muul ajal kuuluvad poliitilistesse vastasleeridesse. Lisaks ka fakt, et üks Ameerika suurimaid korporatsioone investeerib kaasaegsesse kunsti kui muutuseid toovasse jõudu – see on visionäärne samm, mis annab lootustandva sõnumi. Kultuur on hädavajalik sotsiaalne infrastruktuur," selgitas kuraator Karin Laansoo.

Eesti osalejaid on kokku kolm. Roland Reemaa osaleb Lina Lapelytė triennaali jaoks valminud uue teose tiimis arhitektina. Kärt Ojavee uus teos "Õie ja südamiku vahel" (2026) valmis koostöös Juss Heinsalu ja Heron Vrubeliga.

Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee Medina triennaali jaoks valminud teose ees. Autor/allikas: Eleri Ever

Eesti kultuurinõunik Ameerika Ühendriikides Madli-Liis Parts tõi esile ka Eesti kaasaegse kunsti märkimisväärse nähtavuse USA kunstiväljal.

"See, et ühe Ameerika Ühendriikide kõige tähelepanuväärsema uue kunstisündmuse kunstiliste juhtide seas on Eesti kuraator ning programmis osalevad ka Eesti kunstnikud, näitab meie kaasaegse kunstivälja rahvusvahelist usaldusväärsust ja professionaalset taset. Medina triennaal on suurepärane näide sellest, kuidas Eesti kultuuritegijad osalevad aktiivselt rahvusvaheliste kultuuriprotsesside kujundamises." 

Medina triennaali peetakse üheks tähelepanuväärsemaks uueks kunstialgatuseks Ameerika Ühendriikides. Mainekas kaasaegse kunsti ajakiri Art in America on valinud selle maailma 20 olulisema suvise kunstisündmuse hulka. Nii suure rahvusvahelise haardega sündmust ei ole varem nii väikeses Ameerika kogukonnas korraldatud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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