Juunis jõuab kinno Eesti film maiade tuletseremooniast

25. juunil esilinastub kinos Artis Kairi Kivirähki dokumentaalfilm "Tule sõnumid", mis räägib maiade tuletseremooniast, püha kalendrist ja initsiatsioonist. Tegu on režissööri esimese täispika filmiga.

Inglane Mark loob silla maiade ja lääne maailma vahele. Ta tutvustab püha kalendrit tänu millele on võimalik leida oma missiooni ja teada igapäeva energiat, ta teeb tuletseremooniaid ja jagab kuidas tulega suhelda. Film jagab Marki lugu kuidas ta maiade päevajuhiks sai ning kuidas ta kohalikke nende juurtarkustega taasühendab.

Režissöör Kairi Kivirähk tutvustab filmi järgmiselt: "Maiad kogevad universumi kui kootud vaipa, milles me kõik oleme lõngajupid, luues uskumatuid mustreid ja inspireerivaid lugusid. Neli aastat oleme kudunud filmi maiade kalendrist, tuletseremooniatest ja loost, kuidas kultuuride vaheline sildade loomine elustab vanu tarkuseid ja taasühendab kohalikke oma juurteadmistega".

Kairi Kivirähk on uurinud maiadega seonduvat viimased kuus aastat, 2022. aastal ilmus tal koostöös Varraku kirjastusega raamat "Püha aeg ja maiade kalender". Kivirähk lõpetas Balti Filmi ja Meedia kooli bakalaureuse ja Tartu Ülikooli religiooniuuringute magistriõpingud ning on pühendunud erinevate kultuuride vaimsete praktikate ja religioonide uurimisele. Tegu on režissööri esimese täispika filmiga, millega ta loodab elustada ühendust loodusjõududega, püha aja kogemisega, sildade loomisega eri kultuuride vahel ning inspireerida kõiki leidma tee, mis tooks neile täidetuse ja rahu tunde.

"Tule sõnumid" esilinastub Tallinnas kinos Artis 25.juunil. Esilinastusel osaleb lisaks rahvusvahelisele meeskonnale ka filmi režissöör Kairi Kivirähk, peategelane, maiade päevajuht Mark Elmy ja produtsent Anu Veermäe-Kaldra.