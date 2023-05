Ivar Murd: "Viimane reliikvia" räägib Venemaa soovist vaadata tagasi impeeriumi poole

Režissöör ja produtsent Ivar Murd vaatas ära Marianna Kaadi uue filmi "Viimane reliikvia" ning rääkis, et film kajastab hästi venelaste mentaliteeti, kus arvatakse, et minevikus oli rohi pidevalt rohelisem.

Murd sõnas, et filmi vaatamise ajal mõtles ta, kas sellist filmi enam kunagi uuesti teha saaks. "Sellist teemat Venemaal üles võtta tundub nüüd uskumatuna."

"Viimane reliikvia" räägib Venemaa suhtest ajalooga ehk sellest, millest venelaste arvates nende ajalugu koosneb. "Soov vaadata tagasi impeeriumi poole ja meenutada päris, või siis olematut, Venemaad – olgu see siis nõukogudeaegne Venemaa või tsaariaegne Venemaa," kirjeldas Murd filmi sisu.

"Venemaa on olukorras, kus paistab, et rohi oli pidevalt minevikus rohelisem," jätkas Murd. "Ma ei tea, kas nad suudavad üldse idüllilise Venemaa juurde tagasi minna ja kas see üldse on eksisteerinud."

Film "Viimane reliikvia" hakkab pihta aastaga 2017 ning Murd lausus, et filmi peategelased käituvad naiivselt, nagu linateose teisedki tegelased. "Filmis paistab läbi opositsiooni suhtumine, teiselt poolt militariseerimise tõus ... kuhu mujale sellised sammud viia saavad, kui sõtta," arvas Murd. "Need ei ole juhuslikud sammud, mida riik astub."

Eesti vaatajateni jõuab "Viimane reliikvia" mai alguses.