"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

Kui veel tänavu kevadel tegutses erootika ja kinokunsti piire kompav filmisari Camera Erotica Von Krahli teatri fuajees, siis sügisel alustavad nad oma hooaega juba kinos Sõprus. Sarja kuraator Fidelia Regina Randmäe rõhutas, et kuigi sõna "erootika" võib inimesi algul ehmatada, siis üritavad nad näidata võimalikult laia ampluaad filmidest, kust igaüks leiaks endale midagi.

"Kui ma ise samalaadsele üritusele sattusin, New Yorgis peaaegu 10 aastat tagasi, siis kõige rohkem hämmastas mind see, et see ei olnud üldse väga nišikas ja selles polnud midagi väga eksootilist, vaid kokku oli tulnud täiesti tavaline kinopublik. Ma arvan, et me üritame ka end mitte panna kinni kindlasse kasti või mingi sildi alla," selgitas Randmäe.

Hooaja avab režissöör Markus Steini dokfilm "Baldiga", mis dokumenteerib Berliini kväärkogukonda 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses läbi fotograaf Jürgen Baldiga loomingu.

2024. aasta Berliini filmifestivalil esilinastanud dokfilm on jõudnud tänaseks enam kui 30 festivalile. Igale Camera Erotica seansile järgneb ka vestlus, sel korral avab teemat laiemalt kunstnik Alana Proosa.

"See oli väga huvitav film, mille peale sattuda. See räägib fotograafist, väga noorest fotograafist, kes kannatas terve oma elu. Ta nakatus 80-ndatel Berliinis HIV-sse, mis oli tol ajal uus asi, keegi ei osanud seda oodata. Ta jätkas samas pildistamist kuni oma elu lõpuni. Tegi palju pilte, muuhulgas jäädvustas ta ka seda, kuidas haiguse tõttu ta keha lagunema hakkas. See on väga intiimne ja kaunilt jäädvustatud," rääkis Camera Erotica kuraator Silvia Lorenzi.