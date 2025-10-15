X!

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

Film
„Baldiga - avatud süda“
„Baldiga - avatud süda“ Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Neljapäeval, 16. oktoobril alustab sügishooaega "Camera Erotica" filmiprogramm. Sarja ühe kuraatori, Fidelia Regina Randmäe sõnul soovitakse näidata filme võimalikust laiast valikust ning ennast mitte kasti panna.

Kui veel tänavu kevadel tegutses erootika ja kinokunsti piire kompav filmisari Camera Erotica Von Krahli teatri fuajees, siis sügisel alustavad nad oma hooaega juba kinos Sõprus. Sarja kuraator Fidelia Regina Randmäe rõhutas, et kuigi sõna "erootika" võib inimesi algul ehmatada, siis üritavad nad näidata võimalikult laia ampluaad filmidest, kust igaüks leiaks endale midagi.

"Kui ma ise samalaadsele üritusele sattusin, New Yorgis peaaegu 10 aastat tagasi, siis kõige rohkem hämmastas mind see, et see ei olnud üldse väga nišikas ja selles polnud midagi väga eksootilist, vaid kokku oli tulnud täiesti tavaline kinopublik. Ma arvan, et me üritame ka end mitte panna kinni kindlasse kasti või mingi sildi alla," selgitas Randmäe.

Hooaja avab režissöör Markus Steini dokfilm "Baldiga", mis dokumenteerib Berliini kväärkogukonda 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses läbi fotograaf Jürgen Baldiga loomingu.

2024. aasta Berliini filmifestivalil esilinastanud dokfilm on jõudnud tänaseks enam kui 30 festivalile. Igale Camera Erotica seansile järgneb ka vestlus, sel korral avab teemat laiemalt kunstnik Alana Proosa.

"See oli väga huvitav film, mille peale sattuda. See räägib fotograafist, väga noorest fotograafist, kes kannatas terve oma elu. Ta nakatus 80-ndatel Berliinis HIV-sse, mis oli tol ajal uus asi, keegi ei osanud seda oodata. Ta jätkas samas pildistamist kuni oma elu lõpuni. Tegi palju pilte, muuhulgas jäädvustas ta ka seda, kuidas haiguse tõttu ta keha lagunema hakkas. See on väga intiimne ja kaunilt jäädvustatud," rääkis Camera Erotica kuraator Silvia Lorenzi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:05

Sander Saarmets uuest albumist: salvestasin kõike, mida nägin ja kogesin

18:59

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

18:48

Tristan Priimägi: Iraan on praegu poliitilise filmikunsti esirinnas

18:43

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

16:07

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

15:45

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Elo Viidingu novellikogu

15:40

Headreadi raamatuaasta blogi: Marko Pajevići "Poeetiliselt mõtelda. Nüüd ja kohe"

14:40

Sõltumatu Tantsu Lava uus tantsulavastus räägib koosolemise keerukusest

13:47

Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16:07

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

14.10

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

14.10

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo