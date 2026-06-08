Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

Marge-Ly Rookäär on kauaaegne koorimuusika kajastaja Klassikaraadios. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasnaiskoori dirigent, teinud kokku sadu koorikontsertide ja laulupidude raadioülekandeid ning kirjutanud ka koorimuusikaarvustusi.

Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli kahel erialal (koorijuhtimine, õpetaja Silvia Mellik; kompositsioon, õpetaja Lembit Veevo) ning Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal.

Auliikme tunnistus antakse Rookäärule üle 7. veebruaril 2027 Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal Estonia kontserdisaalis.