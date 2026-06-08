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Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

Muusika
Marge-Ly Rookäär 2019. aasta laulupeol
Marge-Ly Rookäär 2019. aasta laulupeol Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Muusika

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti Eesti Kooriühingu volikogul ühingu auliikmeks.

Marge-Ly Rookäär on kauaaegne koorimuusika kajastaja Klassikaraadios. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasnaiskoori dirigent, teinud kokku sadu koorikontsertide ja laulupidude raadioülekandeid ning kirjutanud ka koorimuusikaarvustusi.

Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli kahel erialal (koorijuhtimine, õpetaja Silvia Mellik; kompositsioon, õpetaja Lembit Veevo) ning Tartu Ülikooli teatriteaduse erialal.

Auliikme tunnistus antakse Rookäärule üle 7. veebruaril 2027 Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal Estonia kontserdisaalis.

Toimetaja: Karmen Rebane

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