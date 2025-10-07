Heino Parsi 100. sünniaastapäeva tähistatakse retrospektiivi ja nukunäitusega

Programmi "Pars 100" kuraatori filmirežissöör Mait Laasi sõnul vajab tänapäev Parsi loomingut just enese rahustamiseks. "Heino Pars oli omas ajas ja on tänapäevalgi hinnatud julge eksperimenteerija, võlur ja maag, kes peavoolu trotsides ühendas animatsiooni vahendusel nukufilmis pealtnäha vastandeid ‒ elavat ja elutut, loodust ja tehnoloogiat ‒ üheks harmooniliseks tervikuks," selgitas Laas.

"Ja see on maailmas unikaalne. Oma inimlikult puudutavates filmides haaras Pars alati vaataja endaga, kutsus otsima ja märkama looduse taga peituvat Imet. Usaldama oma südant ja maailma, nii nagu seda on teinud tema filmide heliloojad Arvo Pärt, Veljo Tormis ja paljud teised."

Nukufilmi juhi Märt Kivi sõnul on Heino Pars kindlasti teerajaja julgele eksperimenteerimisele pealtnäha konservatiivses animatsioonitehnikas, viies kokku naturaalseid materjale ja muinasjutulisi keskkondi. "Just see julgus on kandunud tänapäeva Nukufilmi loomingusse edasi tänu professionaalsele meeskonnale, kes oskab seda kõike erinevates filmides rakendada."

Parsi 100. sünnipäeva puhul tuuakse Heino Parsi looming taas kinoekraanidele. Lähikuudel näeb Parsi filme kinos Sõprus, kinos Artis, Elektriteatris, Viimsi Artiumis ja Thule kinos.

Parsi käe all on muu hulgas valminud nukufilmid "Operaator Kõps seeneriigis" (1964), "Jussikese seitse sõpra" (1967), "Nael I" (1972) ning "Kunksmoor ja kapten Trumm" (1978).

Alates 13. oktoobrist on Viimsi Artiumis lastele ja täiskasvanutele vaatamiseks üles pandud ka viieteistkümne suure kasti jagu Nukufilmi stuudio filminukke. Seal näeb lavastusi alates 70-ndatest kuni tänapäevani.

Maailmas ühe vanima senini tegutseva nukufilmistuudio pea 68 tööaasta jooksul on enam kui 200 filmis mänginud suurt rolli tõenäoliselt enam kui 5000 unikaalset nukku. "Kuid kõigil neil ei ole õnnestunud väljaspool kinolina tänapäevani säilida. Nende sisuks olev traat ja poroloon ei ole lihtsalt pidanud ajale vastu. Ometi leidub näitlejaid nukke, kes on pälvinud Nukufilmis säilitamise nimel erikohtlemist, et lastel ja täiskasvanutel tekiks ettekujutus, kuidas tekib ekraanil maagiline elu," selgitas Laas.

"Pars 100" raames toimub ka koolidele mõeldud eriprogramm, mille käigus lapsed õpivad tundma Heino Parsi, loodust ja filmikunsti. Programm käivitub koostöös Animakooliga ning sisaldab õppematerjale, töötuba ning filmide vaatamist, samuti hiljem võimalust osaleda Heino Parsi nimelisel animafestivalil.