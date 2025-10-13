Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

Pärast Pärnamäe kalmistul Heino Parsi haual küünalde süütamist liikus mõnekümne pealine seltskond edasi Viimsisse Randvere teele: aastakümneid valmisid just seal metsade vahel Nukufilmi paviljonis Parsi nukufilmid. Nüüd viitab Nukufilmi paviljonile värskelt püstitatud mälestustahvel.

Praegune Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi ütles, et ilma Parsita oleks tänane Eesti nukufilm palju üheplaanilisem.

"Pars on väga tugev nurgakivi kogu Eesti animatsioonile – just sellele, et eesti animatsioon on väga ainulaadne ja omamoodi. Tänu sellele, et tekkis julgus mängida filmikeelega, ei võetud väga kramplikult, et on nukumaailm ja mängime siin oma kitsas keskkonnas, vaid see, et sa mõtled avaralt. See on kandunud väga tugevalt tänapäeva animatsiooni edasi, ma olen selles enam kui veendunud," sõnas Kivi.

Heino Parsi filmograafia on rikkalik, oma esimese filmi "Väike motoroller" lavastas ta 1962. aastal. Sellele järgnes praegugi väga tuntud neljaosaline "Operaator Kõpsu" sari, kus Pars segas klassikalised nukufilmitehnikaid kokku looduslike materjalidega.

Kokku on ta lavastanud 30 filmi, millest valikut saab näha juba ka ERR-is Jupiteri vahendusel, kuid suuremale kinolinale jõuavad need oktoobri jooksul Tartu Elektriteatris, kinos Sõprus kui ka muudes kinodes üle Eesti.

"Kui me mõtleme Parsi kui filmilooja peale, siis esmalt tuleks kõneleda maailma animatsioonifilmi ühest tipptegijast, kes on väga oluliselt mõjutanud filmitegijaid eelkõige omas ajas, olnud jäämurdja teatud teemade ja kunstiliste võtete juures. Ta on koos Elbert Tuganoviga loonud keskkonna, mis on külge tõmmanud erinevaid Eesti tippheliloojaid, kunstnikke ja stsenariste, kui me räägime Pärdist Tormisest, Ellen Niidust, Krossist või Ernesaksast," rääkis programmis "Pars 100" kuraator Mait Laas.

Heino Parsi 100. sünniaastapäeva puhul avati Viimsi Artiumi fuajees ka mahukas väljapanek erinevatest Nukufilmi stuudio nukkudest.