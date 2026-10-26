X!

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

Film
Kino
Kino "Kosmos" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Film

Tallinnas on viimase poole aasta jooksul tegutsemist alustanud kaks uut kino. Kevadel alustas iseseisvana tegutsemist Sõpruse kino alla kuulunud Kai kino ning suve alguses kolis Ülemistes T1-s tegutsenud Cinamon tagasi Kosmosesse. Oma publiku taasleidmine on kinodele aga pikaajalisem protsess.

Kai kino, mis on osa Kai kunstikeskusest, on nüüdseks Sõprusest iseseisvana tegutsenud umbes pool aastat. Programmijuhi Katariina Rebase sõnul Kai kino teiste Tallinna väärtfilmikinodega otseselt ei konkureeri.

"Kui me mõtleme selle peale, et mis on üleüldse väärtfilmi kinode nii-öelda turuosa täna, siis ta on pigem väike. Ja Kai kino panustab ka sellesse, et see väärtfilmide osakaal ja vaatajaskond oleks suurem," sõnas Rebane.

Sõprusest iseseisvumise tulemusel on Kai kino programm läinud Rebase sõnul tihedamaks, korraldatakse rohkem eriprogramme ja -linastusi, millest on võitnud nii kunstikeskus kui ka kohalik kogukond. Ometi tunnistab Rebane, et kino tegevus hetkel kasumlik ei ole. Piletihindade tõstmist Rebane heaks plaaniks ei pea.

"Pigem tahaks, et inimene saaks ikkagi soodsamalt tulla kinno, tulla sealt kodust välja vaadata koos teiste inimestega seda filmi. Võttes arvesse ka majandusolukorda, me kindlasti hetkel ei taha piletihinda tõsta. Loodame, et see olukord paraneb ja hetkel teeme kino missioonitundest ja entusiasmist. Tahame, et siin ikka kino oleks edasi," lisas ta.

Juunis avas kesklinnas oma uksed aga taas Kosmose kino, kuhu kolis T1-st tagasi kino Cinamon. Peavoolu kinona konkureerib Cinamon otseselt Apolloga.

"Püüame teha teistsuguseid asju kui Apollo. Meie erinevus ei seisne ainult asukohas, vaid võib-olla ka selle koha emotsionaalses tähenduses. Näitame erinevaid kultuurifilme, näiteks Jaapani ja India filme, ning korraldame mitmesuguseid üritusi lastele ja peredele," rääkis Cinamoni tegevjuht Andac Bagioglu.

Külastatavuse numbrid sõltuvad kinojuhi sõnul suuresti sellest, mis filmid parajasti levisse jõuavad.

"Kinotööstuse üks puudusi on see, et sul puudub igasugune kontroll selle üle, mida sa müüd. Kui ekraanile jõuavad head filmid, näiteks "Ämblikmees" või "Odüsseia", või mõni hea animafilm, siis tulevad kõik kinno. Keskmise või madalama tasemega filmide puhul, mida saab vaadata ka voogedastusteenustest, inimesed kinno ei tule," tõdes ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:55

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

18:50

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

18:45

Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

16:16

Galerii: Kiwa esitles eksperimentaalset romaani "Millumullimallikad"

15:53

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

14:51

"Musta pori näkku" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:55

Margiiela avaldas teise täispika albumi "Hall ala"

13:32

Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

13:20

Keeleminutid. Põliskeelte väljakutsed tänapäeva maailmas

13:00

Kaupo Meiel: inimese võitlus Tammsaarega

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.10

Temufi teatri juht Peep Maasik: ma ei karda ka uksi kinni panna

10:13

Thirty Seconds to Mars esineb mais Tallinnas

15:53

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

25.10

Pildid: Austrias avati Kris Lemsalu isikunäitus

23.10

"Rahauputuse" lavastaja Andrus Vaarik: oleme hoidunud lolli mängimisest

25.10

Galerii: Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum

10:26

Riste Sofie Käär: keeruline keelekasutus võib inimesed näitustest eemale tõrjuda

25.10

Arvustus. Kaks kõva kivi...

25.10

Arvustus. Kas valul on keel?

23.10

Draamateatris esietenduv "Tõde ja õigus" avab läbi viie osa lookleva Indreku loo

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo