Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

Tallinnas on viimase poole aasta jooksul tegutsemist alustanud kaks uut kino. Kevadel alustas iseseisvana tegutsemist Sõpruse kino alla kuulunud Kai kino ning suve alguses kolis Ülemistes T1-s tegutsenud Cinamon tagasi Kosmosesse. Oma publiku taasleidmine on kinodele aga pikaajalisem protsess.

Kai kino, mis on osa Kai kunstikeskusest, on nüüdseks Sõprusest iseseisvana tegutsenud umbes pool aastat. Programmijuhi Katariina Rebase sõnul Kai kino teiste Tallinna väärtfilmikinodega otseselt ei konkureeri.

"Kui me mõtleme selle peale, et mis on üleüldse väärtfilmi kinode nii-öelda turuosa täna, siis ta on pigem väike. Ja Kai kino panustab ka sellesse, et see väärtfilmide osakaal ja vaatajaskond oleks suurem," sõnas Rebane.

Sõprusest iseseisvumise tulemusel on Kai kino programm läinud Rebase sõnul tihedamaks, korraldatakse rohkem eriprogramme ja -linastusi, millest on võitnud nii kunstikeskus kui ka kohalik kogukond. Ometi tunnistab Rebane, et kino tegevus hetkel kasumlik ei ole. Piletihindade tõstmist Rebane heaks plaaniks ei pea.

"Pigem tahaks, et inimene saaks ikkagi soodsamalt tulla kinno, tulla sealt kodust välja vaadata koos teiste inimestega seda filmi. Võttes arvesse ka majandusolukorda, me kindlasti hetkel ei taha piletihinda tõsta. Loodame, et see olukord paraneb ja hetkel teeme kino missioonitundest ja entusiasmist. Tahame, et siin ikka kino oleks edasi," lisas ta.

Juunis avas kesklinnas oma uksed aga taas Kosmose kino, kuhu kolis T1-st tagasi kino Cinamon. Peavoolu kinona konkureerib Cinamon otseselt Apolloga.

"Püüame teha teistsuguseid asju kui Apollo. Meie erinevus ei seisne ainult asukohas, vaid võib-olla ka selle koha emotsionaalses tähenduses. Näitame erinevaid kultuurifilme, näiteks Jaapani ja India filme, ning korraldame mitmesuguseid üritusi lastele ja peredele," rääkis Cinamoni tegevjuht Andac Bagioglu.

Külastatavuse numbrid sõltuvad kinojuhi sõnul suuresti sellest, mis filmid parajasti levisse jõuavad.

"Kinotööstuse üks puudusi on see, et sul puudub igasugune kontroll selle üle, mida sa müüd. Kui ekraanile jõuavad head filmid, näiteks "Ämblikmees" või "Odüsseia", või mõni hea animafilm, siis tulevad kõik kinno. Keskmise või madalama tasemega filmide puhul, mida saab vaadata ka voogedastusteenustest, inimesed kinno ei tule," tõdes ta.