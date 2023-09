Pildid: Positiiv galeriis avati Jörn Frenzeli näitus "Minek ja seisak"

Fotograafi senised lemmikteemad, perekond ja tema baltisaksa juured, on käesoleval näitusel teisenenud abstraktsemaks. Liikumise mustreid on aidanud sümboliteks abstraheerida analoogkaamera, millega tehtud fotode veidi udune ja hajameelne olemus annab hästi edasi nii seisaku hetkelist passiivsust kui ka kulgemisega kaasneva teadmatuse meeleolu. Filmikaameraga pildistades peab fotograafi sõnul usaldama protsessi.

"Analoogfotograafias ei näe tulemust kohe, peab ootama," selgitas Frenzel. "Kui sul on 36 kaadrit või 120 filmi puhul 12 kaadrit, siis on need üksikud pildid hinnalised. Arhitektina olen õppinud luues ja projekteerides toime tulema paljude väliste piirangutega. Olen need omaks võtnud. Samamoodi seab analoogfotograafia piirangud, mis on minu jaoks pildistamisel teretulnud."

Frenzeli sõnul võimaldab pildistamine talle juurdepääse väga isiklikku meeleseisundisse, mis meenutab reisimist: "Mulle meeldib jalutada olukordadesse ilma lõpliku plaanita ja alustada ülesannetega avatult, see kehtib nii fotograafia kui ka elu ning minu töö kohta arhitekti ja disainerina."

Jörn Frenzel on arhitekt, fotograaf ja muusik, kes tegutseb Berliinis ja Tallinnas. Eesti Kunstiakadeemias õpetab Frenzel tudengitele strateegilist disaini. Frenzel on erinevatel näitustel osalenud alates 2010. aastast.

"Minek ja seisak" on avatud galeriis Positiiv 5.–22. septembrini.