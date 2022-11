Ave Palm ja Helle Ly Tomberg avavad Tartus näituse "Seest ja väljast ja seest"

Tsüanotüüpianäitus "Seest ja väljast ja seest" on lugu aja kulgemisest. "Aeg möödub siis, kui me midagi teeme, aga ka siis, kui me mitte midagi ei tee. Selles näituses oleme ühendanud kaks aja kulgemise sümbolit: ühe inimtekkelise ja teise loodusliku. Teoste aluseks on lagunev ja ajahamba kätte sattunud vana raadiomaja Laitsel ning põdrakanep kui sümbol uue elu algusest," selgitasid kunstnikud.

Tööprotsess, mille Palm ja Tomberg valisid, nõuab kunstnike sõnul aja kulgemise jälgimist. "Tsüanotüüpia ilmutamisprotsessi juurde kuulub tähelepanelik ootus ja erinevate valgustingimustega mängimine. On oluline jälgida, kuidas soovitud materjalile kantud keemia värvitoon päevavalguses muutub, et see õigel ajal valguse käest ära võtta," selgitasid nad.

Aparaaditehase hoovis asuv valge kasvuhoone näituspaigana võimaldab klaasist aknaid meenutavate seintega laiendada näituse põhiideed – teosed saavad eksponeeritud viisil, mis võimaldab teoseid vaadata nii seest kui väljast.

Näitus "Seest ja väljast ja seest" on avatud 12. jaanuarini.