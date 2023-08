Pildid: Okapi galeriis avati On The Edge festivali fotonäitus

24.–25. augustil avati Tallinnas dokumentaalse ja esteetilise fotograafia festival On The Edge Fest, mis keskendub seekord Gruusiale. Festivali asukohtadeks on Telliskivi loomelinnaku väligalerii, Balti jaama kunstitänav ja Okapi galerii.

Ürituse raames esitletakse fotoseeriad ja multimeediaprojekte üheksalt Gruusia autorilt, kelleks on: Yuri Mechitov, Dina Oganova, Daro Sulakauri, Guram Tsibakhashvili, Hitori Ni, Tbel Abuseridze, Giorgi Shengelia ja Giorgi Nakashidze ja Shalva Khakhanashvili. Väljapanekute kuraatorid on fotokunstnik ja OKAPI galerii galerist Temuri Khvingia ning Eestis elav Ukraina tänava- ja dokumentaalfotograaf Andrii Mur.

"Teist aastat järjest kannustab meid ambitsioon tõsta vaataja teadlikkust. Jätkame projekti arendamisega regulaarseks festivaliks, mis hõlmab erinevaid partnereid, väli- ja siseruumi linnas ning lisaprogrammi," selgitasid kuraatorid, tuues esile kaks fotograafi. Esiteks vana-kooli fotograafi Yuri Mechitovi, keda võiks võrrelda legendaarse Eesti kolleegi Kalju Suurega. Teiseks Daro Sulakauri, kelle seeria räägib loo neist, kes elavad okupeeritud piirialadel Gruusias. "Mis tunne on elada piiri peal – teadmises, et võid kaotada osa oma kodust?" mõtiskles ta.

On the Edge Fest alustas 2022. aastal Ukraina dokumentaalfoto eksponeerimisega. Tegu on pikema perspektiiviga projektiga, mis võtab luubi alla piiriäärsed konfliktid erinevates piirkondades, eriti seal, kus on toimunud sõjategevus või esineb muu aktuaalne sotsiaalne probleem. Festival vaatleb varjatud pingeid ning geopoliitilisi, psühholoogilisi ja identiteediga seotud hirme nii riigi enda piires kui suhetes tema naabritega. Seeläbi antakse vaatajale võimalus enesereflektsiooniks ning tuletatakse meelde, et vabaduse ja väärikuse väärtustamine on märk ühiskonnast, mis hoolib oma kultuuripärandist ja kus ehitatakse üles iseseisvat tulevikku isegi sõltumata agressorite kavatsustest.

Okapi galerii näitus jääb avatuks 30. septembrini.