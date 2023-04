Galerii: Okapi galeriis avati kahe kunstniku näitus "Pahupidi. Inside Out"

Kumbki tegeles seal oma ammuste kinnisideedega – üks veidrate loomade ja teine Elvisega – jõudes tulemuseni, mis ühendab looduse, inimese ja tehiskeskkonna elemendid. Sel viisil tõstatuvad näitusel muuhulgas ökoloogilised küsimused, aga eelkõige peegeldab see autorite sisemisi emotsioone, mis residentuuri tingimustes ehk tavapärasest keskkonnast eemal tulevad teravamalt esile, pääsevad välja nagu oleksid pahupidi pööratud.

Mikheil Gogava kujutles lapsepõlves vanu seinu vaadeldes elavalt ette, kuidas seal liiguvad erinevad loomad ja abstraktsed figuurid ning tundis juba siis vastupandamatut soovi oma fantaasiad ja mõtted paberilehele üle kanda. Residentuuris sai ta selle sooviga lõpuni minna. "Minu inspiratsiooniks oli unenägu ühel talvehommikul. Mida need kummalised, ilma peata loomad tahtsid öelda? Neil oli sea kuju, mille oma töösse üle tõin. Taipasin, et sead on inimestega vägagi sarnased. Nii sai see loom minu kontseptsiooni peategelaseks, kangelaseks, kes võib alati läbida transformatsiooni, nagu see juhtub ka minu töödes."

Vanoni jätkab oma autoritehnika arendamisega, mis ühendab graafika ja maali ja võimaldab luua suuremõõtmelisi töid suhteliselt lühikese aja jooksul. Aastaid on Vanoni tegelenud Elvis Presley temaatikaga, kuigi pole tema fänn. Ilmselt on see Elvise vastuoluline fenomen, mis teda köidab, või siis asjaolu, et teda peetakse Elvise sarnaseks. Igal juhul näeb ta selles võimalust nihutada isiklikke piire oma loomingus. "Otsides selleks aina uusi viise, hoian ma korduva teema enda jaoks huvitava ja värskena. Rännates tundmatusse, võid sa leida eest midagi tuttavat, kohtuda iseenda ja mitte-endaga, mida on lõbus tõdeda ja mis vajab aega harjumiseks…"

Mikheil Gogava on sündinud Georgias ja õppinud Tbilisi riiklikus kunstiakadeemias. Tema loominguline protsess on suuresti mõjutatud jalutuskäikudest mööda tänavaid, kus ta jälgib argisündmusi ja ümbritsevat keskkonda.

Steve Vanoni on USA-st pärit Eestis resideeruv muusik ja kunstnik, kelle peamisteks väljunditeks on maal, performance, metallitöö, saviskulptuur.

Näitus "Pahupidi. Inside Out" jääb Okapi galeriis avatuks 29. aprillini.