Pildid: Okapi galerii avas Hiiumaal Ojaküla piirivalve kordonis näituse

"Antipastoraal" ühendab Okapi galerii kolme näituseprojekti, mille keskmes on küsimused inimese, võimu ja loodussuhete vahel.

Näituse " Antipastoraal" eesmärk on hoida kätt pulsil ajal, mil Hiiumaale on saabumas arvukalt elunautlejaid. "Ajal, mil maailm igapäevaselt seisab apokalüpsise veerel, on inimlik väsida pidevatest maailma lõppu kuulutavatest sõnumitest. Küll aga on oluline pidada meeles milline privileeg on olla vaba," seisab näituse tutvustuses.

Heleliis Hõim uurib oma projektis "Darien A" Panama ja Kolumbia piiril asuvasse Darieni džunglisse tõmmatud võimu jõujooni. Kariibi mere ääres paiknevas džunglikülas residentuuris olles seisis kunstnik silmitsi düstoopilise vaatepildiga, mida ühelt poolt ilmestas kohaliku kogukonna hääbuv side loodusega ning teisalt migrantide enesehävituslik ja meeleheitlik soov jahtida Ameerika unistust ja sellega kaasnevat näilist heaolu.

Projekt "On The Edge Fest" on sel korral fokusseeritud vaatega Gruusiale ja Ukrainale, uurides lähemalt piiriäärseid geopoliitilisi pingeid, mis on seotud naabrite või teiste sotsiaalsete probleemidega: kuidas on elada piiril, teades, et on oht jääda ilma oma kodust?

Näitus jääb avatuks 29. augustini.