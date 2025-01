Pildid: Houstonis toimub Eesti-USA kunsti- ja muusikafestival Momentum EST

Näitused ja etteasted toimuvad Houstoni kesklinna peatänaval Easy Credits Gallerys NotsuoH kunstiruumismis, millest on saanud viimase ligi 25 aasta jooksul oluline kogunemispaik erinevate etenduskunsti-, luule- ja muusikaürituste jaoks.

Festivali eestipoolne kuraator on Al Paldrok, helikunstiprogrammi eest vastutab Märt-Matis Lill. Kohalik kuraator on Jim Pirtle.

"Kultuurisidemed Eesti ja Texase vahel ei ole laiapõhjalised. Non Grata invasioonid Houstonisse, muu hulgas, on saanud Texases hea vastuvõtu osaliseks ja tekitanud suurt huvi. Tegevuskunst kõikides oma väljendusvormides on suurepärane vahend kontaktide edasiarendamiseks," ütles Paldrok.

17. jaanuaril toimunud helikunstiprogrammis osalesid Eesti heliloojad Märt-Matis Lill, Marianna Liik, Liina Sumera ja Liisa Hirsch. Neid toetas videokunstnik Kristina Norman. Performance'itega astusid üles Joseph Ravens, Crackhead Barney ja Jacob Cohen Chigacost ja New Yorgist ning kunstirühmitus Non Grata koosseisus Al Paldrok, Taje Paldrok, Oliver Rull, Märt-Matis Lill, Hannes Paldrok, Melody New Yorgist, Stravinski New Yorgist, Frank Zhu Hiinast ja Wilson Ameerika Ühendriikidest.

"Paljud ameeriklased, eelkõige Texases, ei tea Eesti olemasolust midagi. Laiapõhjalisemad Eesti kultuuri sündmused leiavad tavaliselt aset eelkõige idarannikul New Yorgis. Aga see ignorantsus on suuresti vastastikune. Euroopas ja ka USA ida- ja läänerannikul on üldlevinud arusaam, et Texas tervikuna on vabariiklaste kants, kus elavad vaid Trumpi pooldajad. See kujutelm ei vasta tegelikkusele. Texase kultuurilinnad Houston ja Austin on ka valimskaartidel punase taustal sinised, seal toetatakse demokraate ja valitseb kultuuriline mitmekesisus," lisas Paldrok.

Laupäeval 18. jaanuaril avati Taje Paldroki näitus "Universaalsed ilmutused". Publikule on tutvumiseks väljas ka Al Paldroki näitus "10 uut käsku".

Näitused jäävad avatuks 27. jaanuarini.