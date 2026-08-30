Pildid: Tallinnas galeriis Draakoni kõht avati Urmo Vaikla isikunäitus

"Saar ei ole saar. Tumeda pärandi varjundid" on Urmo Vaikla loomepõhise doktoritöö esimene näitus, mis uurib militaarset arhitektuuripärandit Hiiumaa kontekstis ning selle mõju saare maastikule, kohalikule kogukonnale ja kollektiivsele mälule.

Eraldiseisva ja isoleerituna tunduv saar on globaalpoliitiliste protsesside mõjusfääris. Hiiumaale on rajatud kaitseliine ja sõjalisi objekte nii Esimese kui ka Teise maailmasõja eel ja ajal. Rikkalik militaarpärand on 50 aasta pikkusest nõukogude okupatsiooniajast, kui saar oli Nõukogude impeeriumi läänepoolseim piiritsoon. Endiselt on tuntavad rannametsas vonklevad omal ajal ülesküntud ja rehitsetud piiriribad, kapillaarvõrgustikuna hargnevad kaitsekraavid ning siin-seal vedelev okastraat. Arvutud punkrid, rannapatareide laskeplatvormid, piirivalvetornid ning harjutusväljakud seisavad maastikus hüljatuna meenutades tumedat ajalugu saare looduses.

Urmo Vaikla uurimistöö keskendub ruumilistele olukordadele traumajärgsel ajal, käsitledes arhitektuuripärandi püsimist ja kohanemist sotsiaalsete ja poliitiliste muutuste kontekstis. Eesmärk on kaardistada ning uurida ruumilisi väärtusi ning otsida vastust küsimusele kas ja kuidas mõtestada ning (taas)kasutada tumedat pärandit.

Metodoloogiliselt tugineb näituseprojekt kahele kureeritud rahvusvahelisele militaarpärandit käsitlevale loomeresidentuurile Time Lap ja Pinhole, mis toimusid Kordoni loomeresidentuuris Hiiumaal 2024-2026. Residentuuriprogrammide eesmärk oli käsitleda poliitilist traumat (somaatilise) kogemuse ning isiklike esemete ja kogemuse kaudu. Näitus on visuaalne ja poeetiline kokkuvõte kollektiivse uurimistöö käigus kogutud ja kogetud materjalist ning selle põhjal valminud loomeprojektidest.

"Saar ei ole saar. Tumeda varjundi eripärad" jääb Draakoni kõhus avatuks kuni 26. septembrini.