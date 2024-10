Hiiumaal lõppes Kordoni kunstiresidentuuri programm "Ajaring"

Enam kui saja aasta jooksul on Hiiumaale rajatud hulk militaarehitisi, mis on jätnud maastikule tänapäevani paistva jälje. Kunstnikud Selina Bonelli ja Thomas Reul valisid oma performance'i asukohaks Tõrvanina rannal paikneva Teise maailmasõja aegse ja tänaseks merre uppuva betoonpunkri.

Performance oli osa Kordoni kunstiresidentuuri militaararhitektuuri pärandi teemalisest programmist "Ajaring", mille kuraatoriteks on Tüüne-Kristin Vaikla and Urmo Vaikla.

"See mõte tõukus praegusest Ukraina sõjast, kus inimesed sõdivad, betooni valatakse igale poole, kaitsekraave kaevatakse, aga mis sellest kõigest pärast saab? Sama teema on ju Eestis ja Hiiumaal samuti, kus militaarpärandit, mida on maastik, linnaruum, loodus täis, et kuidas sellesse suhestuda," sõnas "Ajaringi" kaaskuraator Urmo Vaikla.

Hausma rannal asuva ja tänaseks roheluse rüppe kaduva betoonpunkri juures korraldasid aga ruumilise sekkumise Alexander Petrounine ja Anna Underowicz. Punkri tippu püstitati puidust konstruktsioon ning punkri sisemuses loodi küünlavalguse ja muusikaga omanäoline atmosfäär.

"Me tegime avatud kutse ehk open call'i, kuhu kandideeris umbes 50 kunstniku üle terve Euroopa. Me valisime välja neli kunstnikku: kaks performance- või etenduskunstnikku ja kaks arhitekti," ütles Vaikla.

Kordoni kunstiresidentuur tegutseb alates aastast 2018.