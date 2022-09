Artishoki biennaali avab kümnepäevane avamismaraton

Avamismaraton lõpeb 8. oktoobri õhtul Tallinna botaanikaaia välialal etenduskunstnik Liisa Saaremäeli installatsiooni "Private Party" esitlusega, millele järgneb biennaali näituse avamine botaanikaaia palmimajas. Biennaal, mis jääb avatuks oktoobrikuu lõpuni, toob külastajateni kokku kümme uut kunstiteost ja sada kunstikriitilist teksti.

Biennaalil astuvad üles kunstnikud Sveta Grigorjeva, Aksel Haagensen, Alevtina Kakhidze, Sandra Kosorotova, Paul Kuimet, Marit Mihklepp, Liisa Saaremäel, Shubhangi Singh, Urmo Vaikla, Mikk Meelak, Ulla Alla, Merilin Kaup, Mari Möldre ja Margus Tammik ning kirjutajad Leslie Moody Castro, Evie Evans, Piret Karro, Maria Helen Känd, Inga Lāce, Peeter Laurits, Tamara Luuk, Mattias Malk, Margit Mutso, Triinu Kööba ja Elisa-Johanna Liiv.

Biennaali kuraator on Ann Mirjam Vaikla.

Kaheksanda Artishoki biennaali avamismaratoni programm:

29.09 kell 18

Alevtuba Kakhidze "Botanical Victims"

Tallinna Teletorni 2. korruse kinosaal

30.09 kell 18

Paul Kuimet "What It Is To Be What You Are Not"

Tallinna botaanikaaia palmimaja aatrium

01.10 kell 18

Sveta Grigorjeva "Olin ammu ennem juba lill, kui teda tundma sain"

Tallinna botaanikaaia palmimaja lähistroopika kasvuhoone

02.10 kell 18

Urmo Vaikla ja Mikk Meelak "Signaal"

Tallinna botaanikaaia väliala, jalgrada sõnajalgade orus

03.10 kell 18

Aksel Haagensen "Kuhu kukaburrad kaovad?"

Tallinna botaanikaaia palmimaja aatrium ja lähistroopika kasvuhoone ning väliala arboreetum

04.10, 18.00

SANDRA KOSOROTOVA "Kas ma tohin siin kasvada"

Tallinna Botaanikaaia Palmimaja (aatriumi 2. korrus)

05.10 kell 18

Marit Mihklepp "Kõdu"

Tallinna botaanikaaed, K. Pätsi Kloostrimetsa talu tall

06.10 kell 17.30

Ulla Alla, Merilin Kaup, Mari Möldre, Margus Tammik "Mida me teeme varjudes?"

Kuus asukohta Tallinna botaanikaaia välialal

07.10 kell 18

Shubhangi Singh "Granaadi sünd"

Tallinna botaanikaaia palmimaja lähistroopika kasvuhoone

08.10 kell 18

Liisa Saaremäel "Private Party"

Tallinna botaanikaaia väliala, palmimaja vastas

08.10 kell 19

Kaheksanda Artishoki biennaali avamine

Tallinna botaanikaaia palmimaja